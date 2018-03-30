名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



跨界話題並不新鮮，今年瓷器最新的跨界話題當屬「ROSENTHAL遇見VERSACE」；法藍瓷則以「一心一藝」為靈感創作推出年度新品。 豐盛滿荷錦鯉擺飾全球限量777件。圖／法藍瓷提供 分享 facebook

今年是凡賽斯和羅森泰合作25周年，這兩個分別在各自領域最知名的品牌，已合作誕生許多經典的凡賽斯瓷器系列，今年特別集結「ROSENTHAL遇見VERSACE」歷年經典，推出25周年25款22公分紀念盤及25組紀念款茶杯盤組，每款皆是華麗經典。品牌代理商集雅廊於4/11~21在台中大遠百展出。

「ROSENTHAL遇見VERSACE」是1992年知名義大利設計師Gianni Versace帶領創造的餐瓷系列。他認為，「Versace是一種生活態度，應該為Versace的使用者提供全方位的生活精品，融入日常生活之中。」 現任Versace藝術總監Donatella Versace則進一步將Versace時裝系列的時尚元素，重新詮釋並轉換到經典的餐瓷圖案設計中，自此成為辨識度極高的居家精品。

新品中代表2018年的「宮殿之梯」 (La Scala del Palazzo)，設計靈感來自Versace家族位於米蘭Via Gesù故居別墅的大理石階梯，其盤繞的金屬螺旋環圈狀欄杆向上延伸至宮殿別墅內，藉以揭開這棟建築物隱藏之美；環環相扣的圓形設計加上繁複的巴洛克圖案裝飾，讓人有種想進入私密的Versace時尚殿堂一窺究竟的慾望。即日起同類商品優惠買四送一。

法藍瓷也於日前發表年度新作「一心一藝」系列，代表著眾人一心，打造極致工藝。其中，全球限量777件的「豐盛滿荷錦鯉擺飾」，共有四十多件配件，雕刻達一百多個工作天，最大挑戰是層層疊疊的荷葉，有些自水而出，有些被水覆蓋，水與荷葉的交互效果相當精彩。此外，7條錦鯉彼此間要有連結，象徵一個團隊。當作品模種結構完成，就會交由白胚師進行量產，再由彩繪師上色。