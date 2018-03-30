親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

格達費的地獄詛咒：利比亞黑金案，法前總統貪汙受審

名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58聯合報 記者羅建怡╱即時報導

跨界話題並不新鮮，今年瓷器最新的跨界話題當屬「ROSENTHAL遇見VERSACE」；法藍瓷則以「一心一藝」為靈感創作推出年度新品。

豐盛滿荷錦鯉擺飾全球限量777件。圖／法藍瓷提供
豐盛滿荷錦鯉擺飾全球限量777件。圖／法藍瓷提供
分享

今年是凡賽斯和羅森泰合作25周年，這兩個分別在各自領域最知名的品牌，已合作誕生許多經典的凡賽斯瓷器系列，今年特別集結「ROSENTHAL遇見VERSACE」歷年經典，推出25周年25款22公分紀念盤及25組紀念款茶杯盤組，每款皆是華麗經典。品牌代理商集雅廊於4/11~21在台中大遠百展出。

「ROSENTHAL遇見VERSACE」是1992年知名義大利設計師Gianni Versace帶領創造的餐瓷系列。他認為，「Versace是一種生活態度，應該為Versace的使用者提供全方位的生活精品，融入日常生活之中。」 現任Versace藝術總監Donatella Versace則進一步將Versace時裝系列的時尚元素，重新詮釋並轉換到經典的餐瓷圖案設計中，自此成為辨識度極高的居家精品。

新品中代表2018年的「宮殿之梯」 (La Scala del Palazzo)，設計靈感來自Versace家族位於米蘭Via Gesù故居別墅的大理石階梯，其盤繞的金屬螺旋環圈狀欄杆向上延伸至宮殿別墅內，藉以揭開這棟建築物隱藏之美；環環相扣的圓形設計加上繁複的巴洛克圖案裝飾，讓人有種想進入私密的Versace時尚殿堂一窺究竟的慾望。即日起同類商品優惠買四送一。

法藍瓷也於日前發表年度新作「一心一藝」系列，代表著眾人一心，打造極致工藝。其中，全球限量777件的「豐盛滿荷錦鯉擺飾」，共有四十多件配件，雕刻達一百多個工作天，最大挑戰是層層疊疊的荷葉，有些自水而出，有些被水覆蓋，水與荷葉的交互效果相當精彩。此外，7條錦鯉彼此間要有連結，象徵一個團隊。當作品模種結構完成，就會交由白胚師進行量產，再由彩繪師上色。

新作「心想事成百合瓷瓶」瓶身如人執拿一束嬌美百合；「英姿煥發藍黃金剛鸚鵡瓷瓶」描繪鸚鵡抓著龐大的芭蕉葉，展現英姿煥發的飛揚神采；「相思相念天堂鳥瓷瓶」則是根據美麗的傳說，法藍瓷以活潑動人的花朵，搭配簡約瓶身，呈現比翼雙飛的單純幸福。

「ROSENTHAL遇見VERSACE」集結歷年經典，推出25周年25款22公分...
「ROSENTHAL遇見VERSACE」集結歷年經典，推出25周年25款22公分紀念盤及25組紀念款茶杯盤組，每款皆是華麗經典。圖／集雅廊提供
分享
彩繪師正在為「豐盛滿荷」作品的鯉魚上色。圖／法藍瓷提供
彩繪師正在為「豐盛滿荷」作品的鯉魚上色。圖／法藍瓷提供
分享
「ROSENTHAL遇見VERSACE」2018新作「宮殿之梯」。圖／集雅廊提供
「ROSENTHAL遇見VERSACE」2018新作「宮殿之梯」。圖／集雅廊提供
分享

法藍瓷義大利

相關新聞

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03

陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

漫畫《神之雫》搬上餐桌！ 史無前例的餐酒跨界來了

2018-03-29 18:04

新品牌Olivia Burton 英式花園登台盛放

2018-03-29 17:56

挑戰最高CP值！ 牛角燒肉推新菜單

2018-03-29 17:55

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

賞櫻季！華信明起推台中—名古屋包機

2018-03-29 17:15

百貨母親節促銷登場 祭滿千送百再抽豪華郵輪行

2018-03-29 16:15

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身

2018-03-29 14:23

櫃姐不再跟前跟後 「無壓力店舖」美妝新零售時代來臨

2018-03-29 13:39

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

兩廳院首次公布售票數據 三種星座最具藝文消費力

2018-03-29 12:35

美牛新部位嘗鮮！全台首見嫩角尖沙朗 快閃1個月

2018-03-29 11:42

繽紛可愛又好玩實用 兒童節科技好禮就是它們

2018-03-29 11:05

台客旅行中看網路廣告 赴日或泰有差異

2018-03-29 09:51

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40

甜點跨界新組合！燕窩變蛋糕 珍奶入冰品7-11獨賣

2018-03-29 08:39

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

浮誇春夏 驚奇大「帽」險

2018-03-28 23:41

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

范冰冰代言De Beers美鑽 直呼想生女兒！

2018-03-28 20:27

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

劉以豪COACH派對發豪語 「我已來到人生巔峰」

2018-03-28 20:24

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

范冰冰來台展高EQ，但稱好姊妹張鈞甯「神經病」？

2018-03-28 19:04
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21

中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命

2018-03-29 12:39

桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

違法聘雇外籍勞工 勞動部：去年近200件

2018-03-29 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top