福斯汽車攜手蘭城晶英酒店 大小朋友都能享受汽車世界

2018-03-29 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



有沒有想過從小培養孩子對汽車的熱愛？除了滿足大人的用車需求外，小孩掌控方向盤的慾望也是需要被滿足的。Volkswagen 台灣福斯汽車與宜蘭蘭城晶英酒店跨界合作，首次推出「Carstel」（Cars+Hotel）住宿體驗，除了打造 Volkswagen 專屬主題親子套房、多款福斯汽車試駕外，更提供讓小朋友玩樂的 GT Racing 遊戲區與 Beetle Land 學步車，讓親子共享駕馭車輛的美好。

由福斯汽車與蘭城晶英酒店合作推出的「Carstel」體驗，六月起只要入住 Volkswagen童趣/性能主題親子套房三天兩夜以上，即可免費預約駕馭 Golf、Touran、Beetle 等德製車款（住宿期間還可換車），同時還提供小朋友駕駛電動學步車與 PS4 Gran Turismo Sport 賽車遊戲區，小朋友們還可直接在飯店樓層間駕駛電動學步車，提早享受駕馭車輛的樂趣。

至於在 Volkswagen 主題房間方面，共推出色彩繽紛的童趣房與 GTI 主題性能房。空間約 19 坪大小的童趣房由豪華四人套房改造而成，房內具有太空場景彩繪牆面、汽車造型沙發、雲朵燈等逗趣家具，極富歡樂童趣氣氛（童趣房目前平日房價約21,250元起）。