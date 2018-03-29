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福斯汽車攜手蘭城晶英酒店 大小朋友都能享受汽車世界

2018-03-29 23:12聯合報 記者林鼎智╱即時報導

有沒有想過從小培養孩子對汽車的熱愛？除了滿足大人的用車需求外，小孩掌控方向盤的慾望也是需要被滿足的。Volkswagen 台灣福斯汽車與宜蘭蘭城晶英酒店跨界合作，首次推出「Carstel」（Cars+Hotel）住宿體驗，除了打造 Volkswagen 專屬主題親子套房、多款福斯汽車試駕外，更提供讓小朋友玩樂的 GT Racing 遊戲區與 Beetle Land 學步車，讓親子共享駕馭車輛的美好。

由福斯汽車與蘭城晶英酒店合作推出的「Carstel」體驗，六月起只要入住 Volkswagen童趣/性能主題親子套房三天兩夜以上，即可免費預約駕馭 Golf、Touran、Beetle 等德製車款（住宿期間還可換車），同時還提供小朋友駕駛電動學步車與 PS4 Gran Turismo Sport 賽車遊戲區，小朋友們還可直接在飯店樓層間駕駛電動學步車，提早享受駕馭車輛的樂趣。

至於在 Volkswagen 主題房間方面，共推出色彩繽紛的童趣房與 GTI 主題性能房。空間約 19 坪大小的童趣房由豪華四人套房改造而成，房內具有太空場景彩繪牆面、汽車造型沙發、雲朵燈等逗趣家具，極富歡樂童趣氣氛（童趣房目前平日房價約21,250元起）。

以性能鋼砲 GTI 為設計的性能房，則是由原本的家庭四人房改造而成。房內除了擁有 GTI 內裝彩繪牆面外，還具有一面 1:70的展示模型，在黑、紅雙色為主的房色設計下，能讓入住旅客迅速感受到 GTI 車款的濃厚熱血氛圍（性能房平日房價為14,780元起）。目前兩主題房型皆採每日限量預定，入住即贈送福斯精美小禮。

各式各樣的福斯學步車，可讓小朋友在飯店樓層裡安全無虞的享受駕駛體驗。記者林鼎智／...
各式各樣的福斯學步車，可讓小朋友在飯店樓層裡安全無虞的享受駕駛體驗。記者林鼎智／攝影
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台灣福斯汽車與宜蘭蘭城晶英酒店跨界合作，推出以福斯汽車為主題的特色房間，搶攻親子...
台灣福斯汽車與宜蘭蘭城晶英酒店跨界合作，推出以福斯汽車為主題的特色房間，搶攻親子商機。 圖／台灣福斯汽車提供
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GTI 性能房中還具有一面 1:70的展示模型，在黑、紅雙色為主的房色設計下，能...
GTI 性能房中還具有一面 1:70的展示模型，在黑、紅雙色為主的房色設計下，能讓入住旅客迅速感受到 GTI 車款的濃厚熱血氛圍。 記者林鼎智／攝影
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六月起只要入住 Volkswagen童趣/性能主題親子套房三天兩夜以上，除了大人...
六月起只要入住 Volkswagen童趣/性能主題親子套房三天兩夜以上，除了大人可免費駕馭 Golf、Touran、Beetle 外，小朋友也能在飯店使用電動學步車。 記者林鼎智／攝影
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童趣房約19坪大小，並具有太空場景彩繪牆面、汽車造型沙發、雲朵燈等逗趣傢俱。 記...
童趣房約19坪大小，並具有太空場景彩繪牆面、汽車造型沙發、雲朵燈等逗趣傢俱。 記者林鼎智／攝影
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性能房中的1:70展示模型相當精緻。 圖／台灣福斯汽車提供
性能房中的1:70展示模型相當精緻。 圖／台灣福斯汽車提供
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童趣房內的汽車造型沙發相當搶眼。 記者林鼎智／攝影
童趣房內的汽車造型沙發相當搶眼。 記者林鼎智／攝影
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飯店大廳還設有 PS4 Gran Turismo Sport 賽車遊戲區，不管是...
飯店大廳還設有 PS4 Gran Turismo Sport 賽車遊戲區，不管是大人小孩都能在此競速較勁！ 記者林鼎智／攝影
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樓層中也設置紅綠燈、停止線等號誌標誌，透過寓教於樂培養小朋友的交通觀念。 記者林...
樓層中也設置紅綠燈、停止線等號誌標誌，透過寓教於樂培養小朋友的交通觀念。 記者林鼎智／攝影
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以性能鋼砲 GTI 為設計的性能房，牆面便以 GTI 內裝彩繪為主。 記者林鼎智...
以性能鋼砲 GTI 為設計的性能房，牆面便以 GTI 內裝彩繪為主。 記者林鼎智／攝影
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福斯親子晶英酒店

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