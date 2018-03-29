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AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06聯合報 記者黃仕揚／台北報導

AoXuan悠遊天下硬殼行李箱，顏色有灰、綠、紅三色可選。 圖／聯瑩公司提供
AoXuan悠遊天下硬殼行李箱，顏色有灰、綠、紅三色可選。 圖／聯瑩公司提供
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好的行李箱不一定要花大錢，用親民價格也能擁有精品規格配備，省下荷包同時可以安心出國。

AoXuan春夏新款悠遊天下硬殼行李箱，特殊層次及碳纖設計，PC霧面箱體有充沛彈性，具柔韌及抗壓效果，不怕旅途中的重摔及撞擊；加寬加厚8顆靜音輪，具耐磨特性，水平推拉不費力，特別加裝培林，即使摩擦高熱也不易變形，減少耗損並增加使用壽命。嚴選合金材質，堅固不易斷裂，拉桿多段式調整高度，耐重金屬提把，美國TSA海關密碼鎖，去美加地區快速通關，有效保護行李箱不被破壞。

行李箱達人阿貴師表示，坊間ABS材質遇熱及重摔較容易爆裂，超輕量PC材質行李箱，耐熱性佳，強韌耐衝擊，不怕重摔所造成的毀損或變形。阿貴師具有10餘年的行李箱維修經驗，本款行李箱特別委託其做產品售後服務，一年保固期間不分人為或非人為因素，一律由原廠提供免費維修。

AoXuan悠遊天下硬殼行李箱，顏色有灰、綠、紅三色可選，20吋優惠價1,480元，24吋優惠價1,780元，28吋優惠價2,080元，20+24+28吋三件超值組只要4,380元(組合限同色恕無法混色)，皆以信用卡訂購，並加送原廠綁帶1條，請洽聯合報服務專線02-77373985。

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