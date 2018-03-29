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超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08聯合報 記者孫曼╱台北報導

蕭邦Superfast Chrono Porsche 919 Black Edi...
蕭邦Superfast Chrono Porsche 919 Black Edition腕表，透明錶底蓋鐫刻「保時捷LMP1車隊官方計時合作夥伴」及保時捷汽車標誌。52萬5,000元，限量發行100只。 圖／蕭邦提供
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頂級機械腕表與超跑的結合，是男人的夢想。與速度和時間有關的車賽，也是許多瑞士頂級鐘表品牌展現特色和製表實力的競技場。蕭邦（Chopard）為紀念其合作夥伴保時捷（Porsche）以919 Hybrid超跑制霸國際FIA世界耐力錦標賽（FIA WEC），獻上全新的Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition高振頻腕表致敬。而日前趁著日內瓦車展，長期與藍寶堅尼（Lamborghini）和輪胎大廠倍耐力（Pirelli）合作的羅杰杜彼（Roger Dubuis）發表新作Excalibur Aventador S碳纖維鏤空雙擒縱腕表；同時泰格豪雅也都宣布與007的座騎Aston Martin展開合作，Richard Mille則為麥拉倫（McLaren）打造頂級腕表。

擔任國際FIA世界耐力錦標賽官方計時，亦是保時捷LMP1車隊官方計時合作夥伴的蕭邦，全新Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition，比照保時捷的LMP1冠軍車919 Hybrid的輕盈，以鈦金屬和碳纖維打造。而超高的8赫茲振頻運轉機芯則呼應，919 Hybrid這款傳動系統效率最高的混合動力賽車所配備的2.0升400匹馬力的V4渦輪增壓汽油引擎，以及500匹馬力的電動馬達。黑白紅配色和標誌均以該賽車為靈感。

泰格豪雅 Formula 1 Aston Martin特別版計時碼表，售價未定。...
泰格豪雅 Formula 1 Aston Martin特別版計時碼表，售價未定。 圖／泰格豪雅提供
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但蕭邦和保時捷的勁敵也來了！趁著日內瓦車展，泰格豪雅和Aston Martin宣布展開新的合作，並擔任其WEC團隊的官方時計合作夥伴，將與Aston Martin Vantage GTE車隊將於6月的24小時勒芒耐力賽並肩作戰。豪雅也同時發表2款聯名計時碼表，向英國頂級車廠Aston Martin及其賽車車隊致敬：Carrera Heuer 01鏤空腕表具備超跑的線條與肌理，TAG Heuer Formula 1計時碼表則換上Lime Essence鮮豔的青檸色點綴。

羅杰杜彼Excalibur Aventador S 碳纖維鏤空雙擒縱腕表，713...
羅杰杜彼Excalibur Aventador S 碳纖維鏤空雙擒縱腕表，713萬9,000元。 圖／羅杰杜彼提供
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而去年開始與藍寶堅尼賽車部門合作的羅杰杜彼，Excalibur Aventador S系列腕表以鐘表工藝重新演繹高性能賽車的要素，例如所搭載的RD103 機芯的抗地心引力 V型45°斜角配置雙擺輪概念，效法的事高性能V10或V12汽車引擎的幾何結構，並轉換超跑上的自主穩定程式，連結並平均兩個非共振擺輪的速度，以便更準確地顯示時間。

泰格豪雅 Formula 1 Aston Martin特別版計時碼表，售價未定。...
泰格豪雅 Formula 1 Aston Martin特別版計時碼表，售價未定。 圖／泰格豪雅提供
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保時捷車展藍寶堅尼

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