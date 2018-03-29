母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



伊萊克斯大師系列專業級手持式攪拌棒，獨家9段速調整可依據不同食材及目的自行選擇段數。圖／伊萊克斯提供 分享 facebook

從藍帶主廚到家庭主婦，相信人人都想要輕鬆省力快速做出好料理。瑞典精品家電品牌Electrolux伊萊克斯為迎接母親節，推出價格超殺的母親節檔期優惠活動，即日起至5月25日止，至全台百貨通路購買伊萊克斯指定商品，最高可獲得價值超過8,000元的實用好禮，搭配百貨周年慶，單筆消費滿5,000元再送500元禮券。

伊萊克斯台灣與香港總經理余倩梅表示，伊萊克斯「大師系列」商品皆深受料理愛好者與星級名廚的喜愛，今年更獲得法國藍帶廚藝學院的一致推薦，預料業績可望成長4倍。而去年在台重磅上市的「PURE i9型動機器人」，亦創下首批新品兩個月內銷售一空之佳績，今年伊萊克斯趁勝追擊推出新色「極勁黑」，目標搶下25,000元以上高階掃地機器人4成市佔率。

今年母親節檔期，廚房好幫手「大師系列」雙明星：智能調理果汁機特價14,900元（原價21,900元），購買再送伊萊克斯嚴選在地食材，新鮮直送到府的藍帶料理水果禮盒（價值2,188元）及食譜書（價值500元）；專業級手持式攪拌棒特價5,990元（原價8,490元），再送食譜書（價值500元）。而居家清潔系列明星商品PURE i9型動機器人特價32,900元（原價35,900元），再贈超值配件組（價值3,000元）和美式咖啡機（價值5,290元）；超級完美管家HEPA除蟎版優惠價20,900元（原價24,900元），再送布料纖維專用電動吸頭和HEPA等級內外濾網組（價值5,980元）。

伊萊克斯超級完美管家HEPA除蟎版新品和PURE i9型動機器人新色，是居家清潔系列的明星商品。圖／伊萊克斯提供 分享 facebook

即日起至5月25日止，至全台百貨通路購買指定商品，即贈實用好禮，再享百貨周年慶優惠。圖／伊萊克斯提供 分享 facebook