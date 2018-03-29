BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BIYAN的2018春夏系列層次分明、色澤多變。圖／onefifteen初衣食午提供 分享 facebook

以花卉與織錦的浪漫勾勒春夏，是印尼設計師Biyan Wanaatmadja當季發表的服裝主題，手工縫繡的洋裝、外套，讓衣裳彷彿花園般繽紛奪目。

BIYAN為Biyan Wanaatmadja成立的品牌，從倫敦服裝學院畢業後即於佛羅倫斯的Enrico Coveri擔任學徒，累積剪裁、細節處理等實務經驗，Biyan回到故鄉印尼泗水後，成立個人工作室，1992年正式發表完整系列後即於雅加達的商場中開設店鋪，而今旗下擁有副線品牌STUDIO 133 BIYAN、以家居飾品為主的BIYAN LIVING等，在台灣由複合店onefifteen初衣食午引進其服裝已約莫2年時間。

印尼的傳統工藝例如蠟染、編織和繡花等手法，造就了BIYAN的獨特性，高腰、寬身的剪裁，讓鏤空細緻、通透布料為主的服裝可以隨擺動展現浪漫情調，2018春夏以Elsewhere作為設計主題，層次分明、印花大膽，珊瑚紅、湖水藍或是森林綠，都讓斗篷與洋裝表現自然的空靈仙氣。義大利品牌Blumarine在今年夏季也有視覺強烈的刺繡表現，搭配幾何珠飾、半寶石和亮片珠飾，閃耀性感浪漫的女人味，設計師仍以擅長的垂墜剪裁、飄逸面料為主，展現品牌以花朵為元素的標誌設計，帶來性感而華麗的風貌。

BIYAN在印尼當地開設的精品店店景。圖／onefifteen初衣食午提供 分享 facebook

BIYAN的刺繡華麗貴氣，春夏面料相對輕盈。圖／onefifteen初衣食午提供 分享 facebook

手工刺繡是BIYAN的一大特色。圖／onefifteen初衣食午提供 分享 facebook

BIYAN印花刺繡條紋洋裝，售價65,380元。圖／onefifteen初衣食午提供 分享 facebook

BIYAN銀色刺繡洋裝，售價97,280元。圖／onefifteen初衣食午提供 分享 facebook