生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



ihergo愛合購與生活市集合作，帶動站內生活用品數量大增。圖／愛合購提供 分享 facebook

年初的「衛生紙之亂」，引爆生活快消品團購買氣，ihergo愛合購與生活市集合作，更帶動站內生活用品數量大增，截至目前為止站內揪團買生活用品的團數較去年同期提升2.8成，前三名分別為衛生紙、衛生棉及口罩，皆為回購率高的快消品。看準團購居家生活用品商機，ihergo愛合購宣布自3月30日起訂定每周五為「周五居家日」，消費者於周五跟團購買指定居家生活用品，紅利回饋將加碼至10%，為平日回饋的10倍。

ihergo愛合購表示，以往站內團購商品以美食類為主，去年12月底與生活市集策略聯盟，讓站上居家生活類商品每日增加超過9千品，同時帶動生活用品類的團購數據。

除了衛生紙、衛生棉、口罩攻占團購暢銷榜單之外，其他還包括牙刷、沐浴乳、洗髮精、濕紙巾等生活快消品。由於空汙、霧霾愈來愈嚴重，消費者箱購口罩的比例也大幅成長，最暢銷的款式為一般外科口罩，也就是三層不織布的拋棄式口罩，但在戴口罩已成全民運動的影響之下，可水洗口罩、布料口罩等重複使用型口罩的買氣也日漸攀升。

ihergo愛合購「周五居家日」活動3月30日首度開跑，因適逢春假補班，特別加碼將回饋延長為3月30日、3月31日兩天，並主打清明掃墓用品，包括和春堂漢方驅蚊包、P&G寶僑便攜式乾洗手、可水洗口罩等，指定商品最低下殺1折起。

因年初漲價話題刺激買氣，衛生紙成為第一季生活用品團購暢銷榜單的領頭羊。圖／愛合購提供 分享 facebook

Incare極緻刷頭細軟毛牙刷4入組原價400元、團購價36元。圖／愛合購提供 分享 facebook

空汙、霧霾等問題愈來愈嚴重，口罩成為生活快消品的熱銷商品之一，重複使用型口罩的買氣也日漸攀升。圖／愛合購提供 分享 facebook