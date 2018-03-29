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「管爺不要再受這口鳥氣了」 苦苓：選台北市長吧

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19聯合報 記者陳立儀╱即時報導

Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩系列復刻櫻花、梅花、水梨花...
Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩系列復刻櫻花、梅花、水梨花蕾等3款經典香氣。圖／Jo Malone提供
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喜愛Jo Malone的人，應該都對曾經限量推出的櫻花、梅花、水梨花蕾等迷人香氣難以忘懷！今年4月在台灣限量開賣的BLOSSOM GIRLS花漾女孩系列，Jo Malone就一次復刻了這3款最受歡迎的花香，搭配螢光色調的瓶身設計，象徵3種不同個性的女孩風情，想要再次擁有經典香氛或往年沒機會入手的消費者，這次可千萬別再錯過了！

Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩系列採用全新的粉嫩設計，將3款經典限量花香換上有如花蕾般的粉色標籤，白色陶瓷瓶蓋繫上色彩鮮豔活潑的皮繩，只推出100ml容量，售價皆為5,100元，皆可單獨使用或互相混搭。Jo Malone同步也推出限量包裝，可在包裝盒外貼上花朵貼紙，並搭配與香水瓶相同的3色繩帶。

2011年上市的櫻花（SAKURA CHERRY BLOSSOM） ，交織著玫瑰的溫柔與含羞草的高雅，襯托細膩的櫻花香氣，並添加些許輕甜的佛手柑，散發溫柔的春天氣息，也可與紅玫瑰做搭配。

2012年推出的梅花（PLUM BLOSSOM），有別一般花卉、必須在嚴寒中才能盛開，為了詮釋梅花的高雅姿態，以黃梅與黑醋栗的清新果香做為前調，糅合細緻的梅花花香，再點綴些許玫瑰氣息，綻放脫俗典雅的迷人氣味，也可和伯爵茶與小黃瓜搭配。

2016年限量推出的水梨花蕾（NASHI BLOSSOM），被譽為春夏清新版的英國梨與小蒼蘭，一上市就在全球熱賣到缺貨。不同於過去的普普風瓶身設計，復刻版的青綠色調更顯鮮嫩，綿密潔白的水梨花伴隨著花果香，特別的是，一般市面上的蘋果香氣都是人工合成，Jo Malone運用高科技萃取天然蘋果香，為水梨花蕾增添獨樹一格的沁涼甜美。

Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩限量系列採用全新的粉嫩設計...
Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩限量系列採用全新的粉嫩設計。記者陳立儀／攝影
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Jo Malone 2018花漾女孩限量系列水梨花蕾古龍水，100ml售價5,1...
Jo Malone 2018花漾女孩限量系列水梨花蕾古龍水，100ml售價5,100元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩系列復刻櫻花、梅花、水梨花...
Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩系列復刻櫻花、梅花、水梨花蕾等3款經典香氣。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩限量系列，梅花、櫻花、水梨...
Jo Malone BLOSSOM GIRLS花漾女孩限量系列，梅花、櫻花、水梨花蕾等經典香氣華麗回歸。記者陳立儀／攝影
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Jo Malone 2018花漾女孩限量系列梅花古龍水，100ml售價5,100...
Jo Malone 2018花漾女孩限量系列梅花古龍水，100ml售價5,100元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone 2018花漾女孩限量系列櫻花古龍水，100ml售價5,100...
Jo Malone 2018花漾女孩限量系列櫻花古龍水，100ml售價5,100元。圖／Jo Malone提供
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