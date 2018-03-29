落水奇「機」到底哪一款？泡水三年還能用的原因就是它

2018-03-29 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



日前宜蘭蘇澳岳明國小師生在淨攤時，意外尋獲一台外觀已經長滿藤壺青苔、包著防水殼的相機。圖／翻攝自Park Lee臉書網頁 分享 facebook

日前宜蘭蘇澳岳明國小師生在淨攤時，意外尋獲一台包著防水殼的相機，該校老師於3月27日透過臉書PO文發起尋人任務，沒想到透過網路的傳播力量，在大約過了30小時之後，就跨越國界找到了目前正在東京唸書的相機主人。眾多網友除了驚嘆從發現到尋人的趣味歷程，也紛紛詢問相機品牌和防水盒到底是哪一款？

透過臉書照片，這款Canon PowerShot G12瞬間成為網路討論度破表的神奇相機，但它其實並非防水相機，而是2010年推出的類單眼相機。經過品牌確認，被找到時外觀已經長滿藤壺青苔的防水殼，正是Canon專門為PowerShot相機系列量身製作的專業型潛水盒WP-DC34，由於是量身特製，所以能將相機緊密的保護在潛水盒內，而且每個按鍵與開關處也加以密封與採用防止水侵入的設計。也正是因為這個原因，才讓這款落水相機能在經過近三年的海水侵蝕之後，還能維持正常功能，而產生了這段奇幻之旅。

但非常可惜的是，Canon PowerShot G12目前已經停產，喜愛潛水的消費者若想要擁有同等級的相機與防水殼，目前仍在銷售的有Canon PowerShot G7 X Mark II，只要搭配專屬防水盒WP-DC55正確使用，同樣可以擁有水下40公尺防水的攝影能力，且因為外觀提供對應按鍵設計，在水中使用也具有優良的操作性能。

老師在臉書貼出照片尋人，竟在短短30小時內就跨國找到失主。圖／翻攝自Park Lee臉書網頁 分享 facebook

近日在網路上掀起討論熱潮的落水奇「機」Canon PowerShot G12，可惜現已停產。圖／Canon提供 分享 facebook

目前仍在銷售的類似款相機是這款Canon PowerShot G7 X Mark II。圖／Canon提供 分享 facebook

Canon PowerShot G7 X Mark II相機專屬的防水盒WP-DC55，因為量身特製，購買須先客訂，正確使用可以擁有水下40公尺防水的攝影能力。圖／Canon提供 分享 facebook