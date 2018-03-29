龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



搶300億火鍋商機！繼潮流龍蝦堡「CAPTAIN LOBSTER」，新饗集團攜手杰立餐飲再推出新品牌「龍石鍋物」，今天正式開幕。首創龍蝦頭爆炒並加入龍蝦高湯的石頭火鍋，過程中加入白蘭地火烤，瞬間去除蝦頭苦味，讓消費者品嘗鍋物前還可欣賞精彩的火焰料理秀。

選用新鮮原物料，以及團隊為食材把關的堅持，業者籌備了一年，終於推出獨創的龍蝦石頭火鍋。新饗集團董事長彭元奎表示，使用甲殼素含量高的龍蝦頭下去烤過並爆炒，熬煮後的龍蝦湯頭其鮮甜程度不輸整隻龍蝦入鍋，希望用更平易近人的價格讓顧客品嚐到濃郁鮮甜的龍蝦湯頭。首店選在人潮密集的永安市場捷運站旁，以在地社區化方式經營，不論上班小資族個人用餐、親子、好友聚餐都很方便。

龍石鍋物採個人鍋的消費方式，四種湯底以及三種功夫醬料，價位從259元到1,190元可自由選擇，搭配牛肉片399元便能品嚐超高CP值的「龍石饗焰石頭鍋」！最低加價99元就能享受肉量加倍，讓肉食主義的饕客也吃得過癮，另外更推出雙人套餐1299元起就能品嘗到頂級海鮮的美味。

龍石鍋物 新北永安店

電話：(02)2928-1300

地址：新北市中和區中和路380號2樓（永安市場捷運站出口左側）

營業時間：週一~週五11:30-14:30、17:30-22:00，週六、週日／國定假日11:30-22:00

龍石鍋物首店選在於人潮密集的新北市永和永安市場捷運站旁。圖／龍石鍋物提供。 分享 facebook

有濃郁龍蝦湯頭的「龍石饗焰石頭鍋」。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

將西式的龍蝦湯作法呈獻於客人面前。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook