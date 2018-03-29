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陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

（左起）陳慧琳、Loro Piana的CEO Fabio d’Angelanto...
（左起）陳慧琳、Loro Piana的CEO Fabio d’Angelantonio以及林峰共同鑑賞「羊毛細雨」展間。圖／Loro Piana提供
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LOEWE和Loro Piana近期都推出藝術盛事，將時尚與藝文結合，運用品牌的核心精神，打造視覺新視野。

LOEWE和2016年入圍透納奬（Turner Prize）的英國女性藝術家Anthea Hamilton合作，在泰特不列顛美術館（Tate Britain）為全新的裝置藝術The Squash揭開序幕，共有七套戲服展出，Anthea Hamilton將泰特不列顛美術館轉化成充滿細節的舞台，至10月7日止的未來半年，她創作的角色將會穿著色彩繽紛的南瓜外型戲服，以身體動作回應概念或影像的表達方式來進行表演。表演的這些戲服來自Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan Anderson的合作，參考七○年代的服裝，運用手繪皮革和燙印的絲質縐紗為素材來創作。

義大利品牌Loro Piana則是在香港巴賽爾藝術展（Art Basel）期間，展出以羊毛創作的「國王的禮物」，地點在香港中環H Queen’s的18樓，由品牌和紐、澳畜牧業者合作，精挑頂級優質美麗諾羊毛，打造3個藝術空間，透過細雨、瀑布和波浪的意象，傳達羊毛織物的柔軟、輕盈和純淨的特質，陳慧琳和林峰是活動嘉賓，陳慧琳以一身火紅色如赤焰般的洋裝，對比羊毛的溫煦輕盈，相當搶眼。

藝術家Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan And...
藝術家Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan Anderson設計的裝置藝術戲服。圖／LOEWE提供
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Loro Piana 2018裝置藝術展以「國王的禮物」為主題。圖／Loro P...
Loro Piana 2018裝置藝術展以「國王的禮物」為主題。圖／Loro Piana提供
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運用南瓜和七○年代的服裝概念打造的裝置藝術。圖／LOEWE提供
運用南瓜和七○年代的服裝概念打造的裝置藝術。圖／LOEWE提供
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女性藝術家Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan A...
女性藝術家Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan Anderson合作設計裝置藝術展的戲服。圖／LOEWE提供
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運用南瓜和七○年代的服裝概念打造的裝置藝術。圖／LOEWE提供
運用南瓜和七○年代的服裝概念打造的裝置藝術。圖／LOEWE提供
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藝術家Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan And...
藝術家Anthea Hamilton和LOEWE創意總監Jonathan Anderson設計的裝置藝術戲服。圖／LOEWE提供
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陳慧琳以及林峰共同出席Loro Piana裝置藝術展。圖／Loro Piana提...
陳慧琳以及林峰共同出席Loro Piana裝置藝術展。圖／Loro Piana提供
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