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大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

今年限定推出的大同寶寶99水晶版，於展場首度亮相。記者黃筱晴／攝影
今年限定推出的大同寶寶99水晶版，於展場首度亮相。記者黃筱晴／攝影
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「大同大同 國貨好～」看到這句話應該不管什麼年代的人腦中都會浮現旋律，家電品牌大同公司今年已正式邁入100週年，不管是造型渾圓厚重、鐵製的大同電扇，還是幾乎每個台灣家庭、國外留學生必備的大同電鍋，從1918年成立至今，幾乎陪伴全台灣人見證各個重要時代歷程。為了喚起大家對經典商品的記憶，也同步體驗加入最新物聯網技術的新一代智慧家電系列，大同公司特別於3月30日起至4月1日止，上午十點到下午六點，於華山1914文創產業園區舉辦「設計初心 世紀彌新 大同100週年特展」。大同特別將最古早款式的傳統電視、電鍋、電扇等商品都搬到現場，經典重現跨世紀的居家生活樣貌，邀請消費者一同來體驗。

特展現場還有一大看點，就是編號「99」的大同寶寶也首度亮相！在許多人童年回憶佔有一席之地的「大同寶寶」，是象徵大同公司形象的經典吉祥物，首創於民國58年，胸前數字代表的正是大同創業年數。因採限量生產且其胸前數字逐年不同，因此成為收藏家追逐的頭號逸品，第一代編號51的閉眼大同寶寶更是炙手可熱，曾有收藏家出價30萬元收購。今年則因為數字99有長長久久之意，大同公司特別於胸前編號99以及大同寶寶頭上的品牌LOGO上，手工鑲嵌50顆施華洛世奇水晶，作為99大同寶寶限量紀念設計，每個包裝盒內還附有身分證明說明卡，並加貼編號防偽標籤，限定發行，預計將再掀起一波收藏熱潮。

除了經典商品，現場還有展出最新聯名款電鍋「哆啦A夢 夢想藍不鏽鋼11人份電鍋」，內外鍋皆採用SUS 304食品及不鏽鋼製作，鍋身搭配經典哆啦A夢、哆啦美以及竹蜻蜓、縮小燈、任意門、銅鑼燒等各種專屬道具圖案，26色圖案水標權由職人手工貼覆處理，搭配四階段高溫烘烤定型、九道工序精細打造，全球限量4,000顆，除了內附「哆啦美 夢幻粉小電鍋置物盒」之外，外盒還使用獨家設計款哆啦A夢紙箱包裝，同樣非常具有收藏價值。3月30日中午12點於e同購、PChome24h購物同步開賣。

大同公司於3月30日起至4月1日，上午十點到下午六點，於華山1914文創產業園區...
大同公司於3月30日起至4月1日，上午十點到下午六點，於華山1914文創產業園區舉辦「設計初心 世紀彌新 大同100週年特展」。記者黃筱晴／攝影
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最新推出的「哆啦A夢 夢想藍不鏽鋼11人份電鍋」，3月30日中午12點於e同購、...
最新推出的「哆啦A夢 夢想藍不鏽鋼11人份電鍋」，3月30日中午12點於e同購、PChome24h購物同步開賣，每套售價4,690元。記者黃筱晴／攝影
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展場中經典重現跨世紀的居家生活樣貌。記者黃筱晴／攝影
展場中經典重現跨世紀的居家生活樣貌。記者黃筱晴／攝影
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現場展出歷代大同寶寶公仔。記者黃筱晴／攝影
現場展出歷代大同寶寶公仔。記者黃筱晴／攝影
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哆啦A夢文創產業

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