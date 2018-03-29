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機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05聯合報 記者王韶憶╱即時報導

走進全家，智慧小小店長Robo為消費者做店舖和商品導覽。圖／全家提供
走進全家，智慧小小店長Robo為消費者做店舖和商品導覽。圖／全家提供
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零售通路力求轉型，並強化虛擬與實體的緊密連結，繼7-ELEVEN發表無人店後，全家便利商店科技概念店也搶亮相，強調不以無人店為噱頭，而是透過科技讓店員更輕鬆，消費者擁有新的購物體驗，未來還會發展進階店。

全家大動作發表科技概念店，強調推出有溫度的全新購物體驗，地點選於台北市重慶南路一段，即日起對外開放營業。全家便利商店董事長葉榮廷表示，新零售的布局希望能透過科技技術的加乘、流程改善及大數據的應用，讓全家成為跨領域、跨產業的開放平台，並帶來新的面貌，目前首間店僅是原型，未來還會陸續更新。

全家科技概念並非以無人店自稱，而是攜手15個跨產業合作夥伴，歷時1年多打造出科技運用的原型店鋪，店內依舊有店員服務，主要著眼於運用科技降低勞務與提供互動體驗，目前有17項元素，好比有助於店員人力分流的機械手臂「咖啡助理」，民眾只要在櫃檯結帳後拿條碼掃描，咖啡助理就會送上專屬咖啡；每兩周需要更換的貨價標籤，往往得花上店員1.5小時，採用「電子貨價標籤」後，只要1秒就能自動更新商品資訊，並提供優惠訊息與食品履歷。

同時，葉榮廷說要讓超商變得有趣，著墨許多科技的互動體驗，像是迎賓的智慧小小店長「機器人Robo」，目前可做簡單導覽，未來能提供顧客服務諮詢；「互動貨架」透過NFC感應商品，搭配螢幕介紹，更能深入了解；以數位店中店的概念成立「VR商店」，藉由互動方式，購得更多線上商品；「數位戳章」則邀消費者一起玩遊戲，成功蒐集後可兌換優惠券。

全家表示，目前並無拓展科技概念店的計畫，但會將相關元素應用於不同店鋪，下半年將導入自助結帳，結合電子票證與支付工具，提供更有效率服務。

此外，同樣以科技概念為題的7-ELEVEN「X-STORE」未來超商，搭配無人結帳櫃台，融合各種智慧型高科技，開幕測試至今約1個多月，仍僅開放內部員工適用，發現使用人臉辨識結帳或icash2.0結帳比例各占一半，店內最熱賣的前3名由CITY CAFE、高價泡麵及輕食包辦，不少人也會搭配關東煮購買。

7-ELEVEN表示，後續也會將X-STORE省力化科技運用部分導入並複製至其他門市，目前確定「ibon便利生活站智能語音功能」，將於年底前全面導入門市。另外，也會在OPEN!CHANNEL新增直播功能，預計的電子標籤、掃描式微波爐、感應式自動門冰箱等也會依照內部展店計畫陸續導入。

以往每兩周要換一次貨架標籤，運用智慧型的標籤能自動更新商品資訊。圖／全家提供
以往每兩周要換一次貨架標籤，運用智慧型的標籤能自動更新商品資訊。圖／全家提供
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全家科技概念店位於台北市重慶南路一段58號。圖／全家提供
全家科技概念店位於台北市重慶南路一段58號。圖／全家提供
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結帳後只要拿條碼掃描，咖啡助理就會為你做出一杯專屬咖啡。圖／全家提供
結帳後只要拿條碼掃描，咖啡助理就會為你做出一杯專屬咖啡。圖／全家提供
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7-ELEVEN「X-STORE」未來超商ibon便利生活站將新增智能語音功能。...
7-ELEVEN「X-STORE」未來超商ibon便利生活站將新增智能語音功能。圖／7-ELEVEN提供
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咖啡超商便利商店

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