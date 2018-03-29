漫畫《神之雫》搬上餐桌！ 史無前例的餐酒跨界來了

2018-03-29 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



神之雫x神田裕行Mariage餐酒盛宴，即將在台北西華飯店登場。圖／台北西華飯店提供 分享 facebook

這是一場讓人驚喜、漫畫界與美食界史無前例的「跨界」！ 連續11年榮獲東京米其林三星榮耀的日本名廚神田裕行將攜手風靡全球的王者漫畫《神之雫》傳奇作家亞樹直，6/1、6/2在台北西華飯店限時兩天推出「Mariage」餐酒盛宴。

風靡全球的葡萄酒漫畫《神之雫》，講述12款夢幻葡萄酒「使徒」，以及終極逸品「神之雫」葡萄酒的猜謎尋寶戰。44 集漫畫自2004年起連載10年、於全球狂銷上千萬冊，是各國代理酒商及酒迷的「必讀聖經」，作者亞樹直更因此受封法國「香檳騎士團」、「薄酒萊騎士團」、「勃根地騎士團」等騎士封號。

神田裕行主廚所主持的日本料理「かんだ」(神田餐廳)自2007年起連續11年獲得「東京米其林」三星榮耀，與鼎鼎大名的Joël Robuchon及「壽司之神」小野二郎齊名，過去曾5度客座台北西華飯店， 以「Krug 香檳洗龍蝦」等奢華料理驚豔饕客味蕾。為將星料理的極致用餐體驗完整複製來台，不只主廚登台，全體廚師團隊、外場專業服務人員、甚至使用餐食器，都全套搬來台北客座。

《神之雫》最終章「Mariage」講的是「完美餐酒搭配」， 這個主題也將在西華飯店的客座活動中實現。神田裕行主廚主掌的餐宴，由亞樹直親自搭配的佐餐酒，被稱為「在日本也體驗不到的夢幻盛宴」。預約電話：02-2718-1188。

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