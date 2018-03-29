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新品牌Olivia Burton 英式花園登台盛放

2018-03-29 17:56聯合報 記者孫曼╱即時報導

來自英國的 Olivia Burton 復古甜美的花朵風格深受歡迎。圖／Oliv...
來自英國的 Olivia Burton 復古甜美的花朵風格深受歡迎。圖／Olivia Burton提供
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來自英國的首飾與腕表品牌Olivia Burton，華麗復古的花卉圖案等深受女性歡迎，即日起以快閃店的形式在全台誠品巡迴販售。從手繪花朵圖案腕表起家的Olivia Burton，同系列大自然造型的飾品於2018年開始推出，以無鉛純銀打造再鍍上18K金，台灣也是亞洲繼香港之後第一個開賣首飾的地區。

由英國年輕設計師 Lesa Bennett 和 Jemma Fennings 於 2012 創立的Olivia Burton，經典的腕表以設計師手繪的花朵圖案大受歡迎，風格復古，價格親切。首次登台的飾品也延續這些元素，並以Lesa的家族古董飾品收藏為靈感，搭配起腕表裝飾效果更相加乘。今年以快閃店方式巡迴全台誠品，並推出特別折扣，凡選購2件商品其中包括1件飾品，即可免費獲贈限定首飾收納盤，數量有限，送完為止 。

Olivia Burton 誠品巡迴快閃店：

3/1 - 4 /1 台中園道店勤美商場1樓梯廳

4/2 - 4/30 台中園道店園道文具館DP區

5/10 - 7/10 台南文化中心店

7/18 - 9/18 台北松菸店Living Project

10/1 - 11/30 台北林口店

12/1 - 12/31 台北車站站前店

雙小蜜蜂點綴手鐲，3,090元。圖／Olivia Burton提供
雙小蜜蜂點綴手鐲，3,090元。圖／Olivia Burton提供
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台中誠品園道快閃店。圖／Olivia Burton提供
台中誠品園道快閃店。圖／Olivia Burton提供
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小雛菊開口戒指，1,590元。圖／Olivia Burton提供
小雛菊開口戒指，1,590元。圖／Olivia Burton提供
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玫瑰金蝴蝶結配襯銀色開口戒指，1,990元。圖／Olivia Burton提供
玫瑰金蝴蝶結配襯銀色開口戒指，1,990元。圖／Olivia Burton提供
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小雛菊點綴手鍊，2,980元。圖／Olivia Burton提供
小雛菊點綴手鍊，2,980元。圖／Olivia Burton提供
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快閃店限定販售腕表，價格店洽。圖／Olivia Burton提供
快閃店限定販售腕表，價格店洽。圖／Olivia Burton提供
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甫登台的Olivia Burton，飾品首次在亞洲香港以外的地區販售。圖／Oli...
甫登台的Olivia Burton，飾品首次在亞洲香港以外的地區販售。圖／Olivia Burton提供
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