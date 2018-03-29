崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



崔智友、李相侖曾一起出席BURBERRY活動。圖／BURBERRY提供 分享 facebook

據韓媒《THE FACT》報導，42歲的崔智友脫離單身，嫁給上班族男友，29日下午在首爾舉行的婚禮只有雙方家人參加，她並且發表親筆信證實結婚。崔智友早年因《冬季戀歌》走紅，近幾年拍攝《第二個二十歲》和《拖著行李箱的女人》，在戲中相當時尚，也常獲品牌邀請出席活動，並且多次穿上帥氣風衣。

崔智友在《拖著行李箱的女人》的製作發表會時，身穿BURBERRY軍裝風外套搭配Jimmy Choo短靴，而她也與BURBERRY相當友好，去年BURBERRY「披肩幻想曲（The Cape Reimagined）」全球巡展活動在首爾舉行時，李棟旭、李相侖以及崔智友都是與會嘉賓，當時崔智友就穿著帥氣短披肩大衣、白襯衫登場，俐落明快，Pallas Helmet包款的頭盔圖樣也是2017的2月系列標誌圖騰，觀察崔智友的穿衣史不難發現她相當喜愛BURBERRY風衣，長短不拘最起碼擁有5件以上，包括帥氣軍裝版、各色經典風衣以及冰藍色的羊絨短版大衣等。

近期BURBERRY發表最新的The Belt包款，也不乏歐膩的身影，她照例以經典風衣搭配中型礦灰色Belt包款；而崔智友的確相當適合詮釋中性、帥氣卻又不失柔美的裝束，她也曾在VALENTINO於首爾新世界百貨江南店開幕的活動中，身穿2017春夏風衣和連身裙，手上拿著Garavani Rockstud Spike系列手袋，俏麗且迷人。

崔智友、李相侖曾在BURBERRY活動合影。圖／BURBERRY提供 分享 facebook

崔智友發表親筆證實結婚。圖／取自naver 分享 facebook

崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案肩背包。圖／BURBERRY提供 分享 facebook

崔智友穿VALENTINO風衣和連身裙，手上拿著Garavani Rockstud Spike手袋。圖／VALENTINO提供 分享 facebook

崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案肩背包。圖／BURBERRY提供 分享 facebook

崔智友身着BURBERRY軍裝風短版外套搭襯Jimmy Choo靴款。圖／取自IG 分享 facebook

崔智友手上拿著2018的2月系列最新款The Belt手袋。圖／BURBERRY提供 分享 facebook

崔智友去年在BURBERRY新店開幕瀏覽工坊訂製披肩的資料。圖／BURBERRY提供 分享 facebook