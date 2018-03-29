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獨家／兒子在美遭逮 狄鶯：絕沒犯法 有信心能保釋

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

崔智友、李相侖曾一起出席BURBERRY活動。圖／BURBERRY提供
崔智友、李相侖曾一起出席BURBERRY活動。圖／BURBERRY提供
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據韓媒《THE FACT》報導，42歲的崔智友脫離單身，嫁給上班族男友，29日下午在首爾舉行的婚禮只有雙方家人參加，她並且發表親筆信證實結婚。崔智友早年因《冬季戀歌》走紅，近幾年拍攝《第二個二十歲》和《拖著行李箱的女人》，在戲中相當時尚，也常獲品牌邀請出席活動，並且多次穿上帥氣風衣。

崔智友在《拖著行李箱的女人》的製作發表會時，身穿BURBERRY軍裝風外套搭配Jimmy Choo短靴，而她也與BURBERRY相當友好，去年BURBERRY「披肩幻想曲（The Cape Reimagined）」全球巡展活動在首爾舉行時，李棟旭、李相侖以及崔智友都是與會嘉賓，當時崔智友就穿著帥氣短披肩大衣、白襯衫登場，俐落明快，Pallas Helmet包款的頭盔圖樣也是2017的2月系列標誌圖騰，觀察崔智友的穿衣史不難發現她相當喜愛BURBERRY風衣，長短不拘最起碼擁有5件以上，包括帥氣軍裝版、各色經典風衣以及冰藍色的羊絨短版大衣等。

近期BURBERRY發表最新的The Belt包款，也不乏歐膩的身影，她照例以經典風衣搭配中型礦灰色Belt包款；而崔智友的確相當適合詮釋中性、帥氣卻又不失柔美的裝束，她也曾在VALENTINO於首爾新世界百貨江南店開幕的活動中，身穿2017春夏風衣和連身裙，手上拿著Garavani Rockstud Spike系列手袋，俏麗且迷人。

崔智友、李相侖曾在BURBERRY活動合影。圖／BURBERRY提供
崔智友、李相侖曾在BURBERRY活動合影。圖／BURBERRY提供
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崔智友發表親筆證實結婚。圖／取自naver
崔智友發表親筆證實結婚。圖／取自naver
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崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案...
崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案肩背包。圖／BURBERRY提供
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崔智友穿VALENTINO風衣和連身裙，手上拿著Garavani Rockstu...
崔智友穿VALENTINO風衣和連身裙，手上拿著Garavani Rockstud Spike手袋。圖／VALENTINO提供
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崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案...
崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案肩背包。圖／BURBERRY提供
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崔智友身着BURBERRY軍裝風短版外套搭襯Jimmy Choo靴款。圖／取自I...
崔智友身着BURBERRY軍裝風短版外套搭襯Jimmy Choo靴款。圖／取自IG
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崔智友手上拿著2018的2月系列最新款The Belt手袋。圖／BURBERRY...
崔智友手上拿著2018的2月系列最新款The Belt手袋。圖／BURBERRY提供
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崔智友去年在BURBERRY新店開幕瀏覽工坊訂製披肩的資料。圖／BURBERRY...
崔智友去年在BURBERRY新店開幕瀏覽工坊訂製披肩的資料。圖／BURBERRY提供
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崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案...
崔智友去年出席BURBERRY活動時手拿皮革與蛇皮Pallas Helmet圖案肩背包。圖／BURBERRY提供
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首爾婚禮結婚

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