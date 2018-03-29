崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控
據韓媒《THE FACT》報導，42歲的崔智友脫離單身，嫁給上班族男友，29日下午在首爾舉行的婚禮只有雙方家人參加，她並且發表親筆信證實結婚。崔智友早年因《冬季戀歌》走紅，近幾年拍攝《第二個二十歲》和《拖著行李箱的女人》，在戲中相當時尚，也常獲品牌邀請出席活動，並且多次穿上帥氣風衣。
崔智友在《拖著行李箱的女人》的製作發表會時，身穿BURBERRY軍裝風外套搭配Jimmy Choo短靴，而她也與BURBERRY相當友好，去年BURBERRY「披肩幻想曲（The Cape Reimagined）」全球巡展活動在首爾舉行時，李棟旭、李相侖以及崔智友都是與會嘉賓，當時崔智友就穿著帥氣短披肩大衣、白襯衫登場，俐落明快，Pallas Helmet包款的頭盔圖樣也是2017的2月系列標誌圖騰，觀察崔智友的穿衣史不難發現她相當喜愛BURBERRY風衣，長短不拘最起碼擁有5件以上，包括帥氣軍裝版、各色經典風衣以及冰藍色的羊絨短版大衣等。
近期BURBERRY發表最新的The Belt包款，也不乏歐膩的身影，她照例以經典風衣搭配中型礦灰色Belt包款；而崔智友的確相當適合詮釋中性、帥氣卻又不失柔美的裝束，她也曾在VALENTINO於首爾新世界百貨江南店開幕的活動中，身穿2017春夏風衣和連身裙，手上拿著Garavani Rockstud Spike系列手袋，俏麗且迷人。
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