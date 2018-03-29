賞櫻季！華信明起推台中—名古屋包機

2018-03-29 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



配合政府南向政策，台商往來越南、台灣之間經貿關係熱絡，華信航空宣布2018年度夏季班表從3月底起，台中-河內班機由原來每周3班增為5班，也推初台中直飛日本名古屋包機，每周三班。圖／華信航空提供 分享 facebook

配合政府南向政策，台商往來越南、台灣之間經貿關係熱絡，華信航空宣布2018年度夏季班表從3月底起，台中-河內班機由原來每周3班，增為每周一、二、四、五、日共飛航5班，AE1855上午7時30由台中機場起飛、9時20分抵達河內機場，無論台商及越南配偶返鄉探親、或國人前往河內觀光旅遊，都更加快捷便利。

華信航空表示，台灣中部地區是越籍配偶來台的大本營，加上台商到東南亞發展也以越南為大宗，河內班機需求量日益增加，華信航空特在今年暑假旺季來臨前，每周台中-河內增加為5班次以滿足市場需求。

從4月6日起至6月28日期間，華信航空特推出台中-河內新台幣7700元起的機票特惠價，回饋長期支持華信航空河內航線的旅客。台中-河內增班後，團體行程安排更加方便有彈性，更能滿足市場5天4夜主流旅遊產品需求，華信航空特與旅遊業者合作，推出5天4夜新台幣1萬9900元起的超級優惠價，5天行程仍以雙龍灣海上移動Villa最受歡迎。配合河內增班，6天5夜、7天6夜的深度旅遊行程也因應而生，6天行程主推沙壩及西北高原，7天行程則走訪中越秘境深度旅遊。

華信航空也表示，每年4至5月是日本立山黑部最佳旅遊時機，華航集團華信航空自3月30日起，推出台中直飛日本名古屋包機，每周二、五、日共飛航3班。目前正是日本賞櫻季節，由台中直飛名古屋，可前往欣賞立山雪壁絕景、金澤兼六園、上高地、飛驒高山、白川鄉合掌村、奧飛驒溫泉鄉等日本著名風景勝地，5天4夜特惠價3萬6900元起。

華信航空表示，由台中出發前往日本、越南、韓國、香港等國際航線或兩岸航線，均可透過華信航空官網、中華航空官網或各大旅行社查詢訂購。