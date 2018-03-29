百貨母親節促銷登場 祭滿千送百再抽豪華郵輪行

2018-03-29 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



紙雕藝術家成若涵用創作把春天帶進比漾廣場。圖／比漾廣場提供 分享 facebook

百貨上半年母親節促銷大檔陸續登場，趕搭清明連續假期，搶攻出遊逛街人潮，業者除祭出滿千送百，以及消費滿額抽地中海豪華郵輪雙人自由行等大獎外，也規畫一系列體驗行銷活動，像是攝影、美容講座，還力邀紙雕藝術家在賣場舉辦創作展，讓購物時也能感受春天的活力與朝氣。

京站時尚廣場「女王購物節」從4月4日到5月13日，推出當日累計滿4,000元送200元、化妝品及內衣香氛當日累計滿2,000元送200元，首五日更攜手8大銀行推滿4,000元送200元、滿1萬元送500元；Q卡友獨享滿額抽獎則有當日消費滿2,000元，就有機會獨得市價近18萬元的「MSC地中海郵輪11天8夜雙人自由行」等大獎。此外，京站也打出「體驗型行銷」，像是「寵愛女王手機攝影講座」，要帶女孩體驗專屬的攝影課，還有春夏妝容體驗服務等。

位於新北市的比漾廣場3月29日到4月18日舉辦美麗購物節，全館化妝品推出上千組優惠組合，化妝品香氛及內睡衣當日單櫃消費滿3,000送300元，此外，3月29日到3月30日及4月6日到4月8日期間，持台新銀行比漾聯名卡加碼推出當日單櫃消費滿5,000元再加贈200元。同時力邀今年台北燈節創作藝術家成若涵打造12公尺長的獨家創作展，讓館內滿溢春天花舞浪漫氣息。

美麗華百樂園母親節檔期4月4日登場，祭出全館滿5,000元送500元，化妝品、內睡衣、女鞋配件區單區滿3,000元送300元，首五日搭配百貨聯名卡滿5,000元最多可送700元。此外，消費滿12,000元可享滿額刮刮樂，最大獎有高島美摩椅A-1680、ASUS手機Zenfone4 Pro等好禮。

大葉高島屋結合母親節化妝品香氛專刊，推出卡友滿千送百活動，4月4日到4月22日於化妝品及香氛區，持卡消費滿3,000元送600點。另外，連續假期再加碼，4月4日到4月8日聯名卡及玫瑰寶寶卡卡友，當日於全館單筆消費滿1,000元送100元大葉高島屋禮券，限量3,000份。

京站時尚廣場「女王購物節」從4月4日起開打。圖／京站時尚廣場提供 分享 facebook

成若涵以「綻放在春芽新吐之後」為主題，詮釋春天萬物即將新生的各種面貌。圖／比漾廣場提供 分享 facebook