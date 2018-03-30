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還在花錢買廉航機票嗎？ 五步驟教你用免費機票玩世界

2018-03-30 15:00聯合新聞網 BabyHome

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【文‧圖片提供：BabyHome部落客 愛麗兒】

不是商務客，一年出國一兩次，也不一定都飛長途的我們，可能都有類似的經驗，那些好不容易累積下來的里程，往往還沒到達兌換門檻，就已經到期，實在太可惜了！

多年前，市面上剛剛開始有航空公司聯名卡時，誤打誤撞辦了一張，竟然輕易地換到一張日本機票

食髓知味的我，之後就開始熱衷起研究航空公司聯名卡的消費特性，策略性使用，讓自己在日常生活中的食衣住行轉換成空中哩程。

幾年下來，靠著一些摸索出來經驗，兌換了不少免費機票，玩遍了東京、北海道、峇里島、新加坡...

前年春假還把原本可以換一張歐洲航線+一張亞洲航線的里程數，一口氣換成澳洲布里斯本的商務艙機票。

究竟要怎麼樣透過日常生活必需開銷累積到免費機票?

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聰明消費換取免費機票

在開始說明前，要提醒大家有個必要認知，千萬不要為了累積里程， 徒增"不必要"的信用卡額外消費！！！你所累積里程的的每筆消費，都一定要是本來就“必要的”， 否則可能會讓自己身處卡奴的險境啊！

另外還要提醒的是，免費機票，顧名思義，機票本身不用錢， 但機場稅和兵險不含在內,這部分是需要額外掏錢付費的地方喔！

第一步→ 先成為航空公司會員

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各家航空公司的會員申請都是免費的， 上網填寫資料就能搞定：

加入會員後， 只要每次“購票”搭乘，都能累積這家航空公司的個人飛行里程，

有了個人帳號之後，就能展開免費飛行的第一步 ， 不但可以幫自己換取免費機票， 也可以把達到兌換一張機票門檻的里程數， “整筆轉讓” 給同樣具有會員資格的指定親友使用（因為受贈的哩程不能與自有的哩程或第三人贈送的哩程合併使用）

比方說我想讓我媽媽持免費機票出國,我的某航空公司哩程帳戶內有三萬五千哩,可以兌換一張札幌來回機票,必需把整筆三萬五千哩轉到媽媽的里程帳戶,媽媽才可以兌換使用， 如果我只轉讓兩萬哩,即使媽媽自己名下帳戶有一萬五千哩，媽媽還是不能兌換免費機票！

第二步→挑選一張適合自己的航空聯名卡

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坊間越來越多，銀行和航空公司合作推出聯名卡，但每張航空公司聯名卡，多半限定只能累積該航空公司的里程數，如果你在不同航空公司都有一定數量的搭乘里程數，需要信用卡的里程來補足兌換門檻，每一家航空都辦一張卡，不是不可以，但一方面難以管理，另一方面，很可能今天高興刷A航空卡，明天改刷B航空卡，這樣一來就會分散火力，無法快速聚沙成塔，還會延後達成兌換門檻的時間。

建議每次先找出一家，能夠最快達成機票兌換門檻的航空公司，作為標的，出門只要帶著那張卡片，必要消費時只拿出這張卡片刷，火力集中，會比較快達成兌換目標。

另外，市面上也有兩三家銀行主打一張飛行信用卡，就能任意選擇長榮//華航//國泰//以及新航的里程，轉換里程上相對靈活，缺點是兌換里程的消費金額可能會略高於航空聯名卡。

第三步驟→只要是“必需消費“，美食街幾十塊錢的小吃也要刷

選好一張航空聯名卡後，凡是必要的消費，只要店家提供刷卡，即使是三十元也要刷！

像是百貨公司美食街，現在幾乎每個攤位都能夠刷卡，每次約一百一份套餐，長期下來聚沙成塔的力量還真不能小看啊！

尤其剛好有添購大型傢俱、汽車、甚至是房屋的計劃時，不管是訂金，還是貨品款項，只要店家接受刷卡，都能刷出不少里程，但是要注意的是在悠遊卡加值、繳付學費、保費、公用電費這些金額也不算少的消費項目上，航空公司通常是不會將之計入累積里程的計算。

山不轉路轉，可以另外找一張在這些項目認列累積紅利的信用卡補足這塊缺口，雖然消費金額可能要一般航空卡的三倍才能兌換一哩，但還是比什麼里程紅利都不給的卡別，來得有實質回饋。

第四步驟→專挑目標航空公司合作夥伴消費

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住飯店也能賺取里程

搭乘航空公司聯盟夥伴飛機的里程，也可以直接累積在你原有的航空公司里程中，比方說，購票搭英航，它是國泰航空亞洲萬里通的聯盟夥伴，我就可以把英航這段航段的里程，累積進亞洲萬里通，和過去搭乘國泰航空累積的里程合併累積。

另外在國外住宿，如果我想累積華航里程，可以選擇它的合作夥伴日航飯店，一個晚上也能累積數百里程，如果想累積長榮里程，就可以考慮住宿桂冠系列的飯店，這樣一來就可以讓回飯店睡覺，也睡得有額外價值。

其他像是租車，甚至是網購，也都能達到異曲同工之妙。

第五步驟 →趁航空公司推兌換門檻打折活動時兌換

各家航空公司會不定時針對部份航線推出優惠里程兌換機票活動，像是長榮華航，三不五時，會促銷香港或是東南亞航線，原本3萬5千里才可換的來回機票，可能兩萬五千里就能換 。新航也在2015新加坡建國五十年推出一萬五千里，就能換新航台北-新加坡來回機票(原本也要3萬里啊)，這實在是太優惠啦！透過訂閱航空公司電子報，就能收到相關訊息！

手中有免費機票，出國前就不用一直上網比價，辛苦守在電腦前搶價航空限時特惠票，

只要平時聰明消費，就能讓航空公司的里程數發揮最大效益囉！

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