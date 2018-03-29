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金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24聯合報 記者羅建怡╱即時報導

金車噶瑪蘭今（29日）於宜蘭舉辦榮耀記者會，董事長李添財(左)與總經理李玉鼎(右...
金車噶瑪蘭今（29日）於宜蘭舉辦榮耀記者會，董事長李添財(左)與總經理李玉鼎(右)共同拿著威士忌名人堂獎盃合影。這是WWA第一次將獎項頒發予華人父子檔。圖／金車噶瑪蘭提供
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屢傳捷報的金車噶瑪蘭威士忌，日前在業界最具指標性的世界威士忌競賽（World Whiskies Awards, WWA）於倫敦舉辦頒獎晚宴上，除了威士忌酒款奪獎，同時入列威士忌產業傑出人士的最高殊榮─威士忌名人堂（Hall of Fame）。這也是全球第一對共同入列WWA威士忌名人堂的父子檔，酒評家認為「為世界威士忌地圖開啟新頁」。

華人第一，也是全球首對父子檔共同入選威士忌名人堂，榮耀不在話下。「威士忌名人堂」是世界威士忌競賽（WWA）自2004年起，專為 威士忌產業界傑出人士所設立的最高榮譽，每年僅頒發給2~3位對威士忌產業具有重大貢獻與影響力的領導人、調酒師或品牌大使等，目前全球僅四十多位獲獎者，以往獲獎者以歐、美人士為主，金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎成為 WWA 威士忌名人堂創辦以來，首度獲選的華人父子檔。

WWA主席Damian Riley Smith於頒獎晚宴的引言中提到，台灣沒有生產威士忌的歷史，也從來沒有人想過台灣能夠釀造及生產威士忌，但是現在，台灣已經成為威士忌地圖上的產區之一，正是因為噶瑪蘭創辦人─李家父子(李添財、李玉鼎)，以他們創業家的遠見和堅持，化不可能為可能，創造了屬於台灣威士忌的傳奇。「他們以熱情與創新重新定義了威士忌，為全球威士忌產業帶來巨大改變。」

金車噶瑪蘭創辦人、董事長李添財表示，「擁有台灣人自己的威士忌酒廠一直是我的夢想之一，台灣2002年加入WTO後開放酒廠民營化，這個夢想終於能夠邁出第一步，台灣也有屬於自己的優質威士忌酒廠，我感到很踏實也很開心。」金車噶瑪蘭總經理李玉鼎於WWA頒獎晚宴上發表感謝詞說，身為第一家在台灣釀造的威士忌酒廠，噶瑪蘭至今已經上市10年，我們跨出百年事業的第一個10 年，未來還有很長遠的路要走。她也感謝業界前輩、專家及消費者的支持與肯定。

此外，金車噶瑪蘭「經典獨奏波特桶威士忌原酒」今年也榮獲WWA「最佳單一桶單一麥芽威士忌」類別之金牌(Best Taiwanese Single Cask Single Malt Whisky)；在2015年、2016年「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」與「經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒」也分別勇奪WWA「世界第一單一麥芽威士忌」以及「世界第一單一桶單一麥芽威士忌」兩項大獎殊榮，噶瑪蘭經典獨奏系列實力雄厚，當晚也獲得國際高度讚賞。

金車噶瑪蘭至今已累計榮獲超過250面國際大賽金牌，包含8次世界威士忌冠軍獎盃，以及4次世界性酒廠冠軍。

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金車噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐出席英國WWA頒獎典禮，上台授頒2018WWA「最佳單...
金車噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐出席英國WWA頒獎典禮，上台授頒2018WWA「最佳單一桶單一麥芽威士忌」金牌。圖／金車噶瑪蘭提供
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金車集團董事長李添財與總經理李玉鼎獲頒2018WWA威士忌名人堂殊榮，總經理李玉...
金車集團董事長李添財與總經理李玉鼎獲頒2018WWA威士忌名人堂殊榮，總經理李玉鼎(右二)出席WWA頒獎晚宴代表授獎。圖／金車噶瑪蘭提供
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