櫃姐不再跟前跟後 「無壓力店舖」美妝新零售時代來臨

2018-03-29 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



義大利國民保養品牌-Bottega verde意柏嘉，正式登台進駐台北微風松高開設全球第一家品牌概念店，也開啟「無壓力店舖」的美妝新零售。 Bottega verde意柏嘉/提供 分享 facebook 有著「不平凡小綠瓶」美名，風靡歐洲女人的義大利國民保養品牌-Bottega verde意柏嘉，2018年3月正式登台，並進駐台北微風松高開設全球第一家品牌概念店，外觀以Palazzo Massaini莊園為原型，內部陳列更是100%自義大利裝潢空運來台，讓人宛如置身義大利莊園的台灣首店，更開啟「無壓力店舖」的美妝新零售。

Bottega verde意柏嘉台灣總代理總經理隨新安指出，「無壓力店舖」除了呈現在店裝的裝潢氛圍上，未來Bottega verde意柏嘉的櫃姐也將以不主動打擾、被動式提供需求為服務原則，消費者若選擇勿擾購物袋，櫃姐將與其保持3.5米距離。

此外，5月份開始Bottega verde意柏嘉全台首店更會建置產品的互動裝置系統，消費者只要輕點86吋互動螢幕，引進台灣的400多個商品立即一目了然，若想要更深入體驗，再進一步詢問現場服務人員即可，感受現在最具話題性的O2O營銷模式，結合線上線下和物流的新零售。