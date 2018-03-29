兩廳院首次公布售票數據 三種星座最具藝文消費力

2018-03-29 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



空拍台北著名地標，中正紀念堂與兩廳院。記者許正宏／攝影 分享 facebook 什麼樣的星座最喜歡藝文活動？兩廳院今日首度公布兩廳院售票系統購票客群暨消費行為大數據，兩廳院行銷整合服務中心以兩廳院售票系統近3年消費資料為母體，聚焦於顧客群像與消費行為的實證數據詮釋。 數據中出現有趣的觀察，發現天蠍、天秤、處女座這3種星座最具藝文消費力。

數據顯示，購票客群超過50%來自大台北地區，購買人口則以大安區居冠。兩廳院指出，根據2016年兩廳院售票系統購票者輪廓顯示，70%為女性，以居住大台北地區為主，年齡分布範圍為19歲至40歲，核心購票者年齡為31至40歲，其中天蠍、天秤、處女座的觀眾則榮登藝文票券消費力前3名寶座。

此外，國外購票觀眾人數占比約1%。台灣本島購票觀眾居住城市排名前5大依序為台北市、新北市、台中市、高雄市及桃園市，其中大台北地區即占比50%，依序分布於大安區、板橋區、中和區、中山區及新店區。行政區人口數位居第五的大安區，其藝文人口數居冠，緊接著板橋區與中和區皆屬大台北地區人口數較密集區域，比例相對較其他區域為高。

至於購票時間，根據2016年購票紀錄，排除目前常於中午時段啟售因素，於晚間10至11點之購票人數較多；票價偏好500至800元區間，每人年度購票情形多數為4張以內，其中單次購買2張約35%。每年約近35%的消費者購票至少一次，17.5%的顧客產生第二次消費，此外，重度消費次數超過8次以上的購票者約占4%。