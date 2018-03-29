崑山科大學生赴印尼參加國際廚藝賽 獲2銀10銅

2018-03-29 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



崑山科大學生赴印尼參賽，成績優異。記者綦守鈺/攝影 分享 facebook 因應新南向政策，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生團隊前往印尼峇里島努沙杜瓦會議中心(Bali Nusa Dua Convention Centre)，參加為期四天「2018峇里島國際沙龍廚藝挑戰賽」，與各國好手進行廚藝交流，共獲得2銀10銅4佳作的好成績。

2018峇里島國際沙龍廚藝挑戰賽(THE 10th Bali Salon Culinaire 2018)，每2年舉辦一次，迄今已舉辦第10屆，該國際賽事並獲得世界廚師協會(World Association of Chef 's Societies)的認證，參賽國家有10國，選手達900位。

餐飲系主任洪廷瑋表示，學生們自寒假便開始進行1個多月的選手培訓，每道菜餚從設計構想、選盤配色、特色食材挑選，皆投入不少時間和心力，透過國際賽事與各國好手切磋廚藝，增進廚藝文化交流。