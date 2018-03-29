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崑山科大學生赴印尼參加國際廚藝賽 獲2銀10銅

2018-03-29 11:43聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

崑山科大學生赴印尼參賽，成績優異。記者綦守鈺/攝影
崑山科大學生赴印尼參賽，成績優異。記者綦守鈺/攝影
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因應新南向政策，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生團隊前往印尼峇里島努沙杜瓦會議中心(Bali Nusa Dua Convention Centre)，參加為期四天「2018峇里島國際沙龍廚藝挑戰賽」，與各國好手進行廚藝交流，共獲得2銀10銅4佳作的好成績。

2018峇里島國際沙龍廚藝挑戰賽(THE 10th Bali Salon Culinaire 2018)，每2年舉辦一次，迄今已舉辦第10屆，該國際賽事並獲得世界廚師協會(World Association of Chef 's Societies)的認證，參賽國家有10國，選手達900位。

餐飲系主任洪廷瑋表示，學生們自寒假便開始進行1個多月的選手培訓，每道菜餚從設計構想、選盤配色、特色食材挑選，皆投入不少時間和心力，透過國際賽事與各國好手切磋廚藝，增進廚藝文化交流。

大二學生周佳佑、蕭人揚、丁連華、吳凱民和王詩吟等五人首次參加印尼峇里島國際沙龍廚藝挑戰賽，便奪得銀牌2面、銅牌8面和佳作2項的亮眼佳績，大三生陳偉哲參加職業組競賽拿下銅牌1面及佳作1項，實力不輸各國專業主廚，大一新生林侑廷首次參加國際競賽也榮獲1項佳作。

崑山科大學生赴印尼參賽，成績優異。記者綦守鈺/攝影
崑山科大學生赴印尼參賽，成績優異。記者綦守鈺/攝影
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崑山科大

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