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美牛新部位嘗鮮！全台首見嫩角尖沙朗 快閃1個月

2018-03-29 11:42聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「美國安格斯角尖法式牛排沾（USDA CAB Tri-tip French Di...
「美國安格斯角尖法式牛排沾（USDA CAB Tri-tip French Dip）」。圖／美國肉類出口協會提供
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美國加州極為流行的Tri-Tip嫩角尖沙朗牛排，近年才逐步席捲美國東岸，台灣也將有機會嘗鮮。美國肉類出口協會將於4/1~4/30推出「開嗑！美國牛排月」活動，推出這款從未在台灣亮相的「Tri-Tip 嫩角尖沙朗」牛排餐點，嘗鮮要趁快閃期。

可嘗鮮的餐廳，包括台北、台中共20家牛排名店，推出期間限定、6種顏色不同的套餐，像是「紅色」有Lawrys勞瑞斯「春季橙紅暖心美饌套餐」、台中福華美樂琪「低溫烹調特選美國牛排」、金磚極品牛排「美國頂級肋眼牛排」；「橙色」有驢子「橙心橙意美牛套餐」；「粉紅」Nﾟ168 Prime牛排館(敦南)的「迷戀春夏美國頂級紐約客牛排套餐」等。

美國肉類出口協會處長吳秋衡表示，美國牛肉2015年起進口量已躍居台灣第一，牛肉餐點中，又以牛排最能考驗牛肉的肉質與風味。被譽為最值得一試的Tri-Tip嫩角尖沙朗，指的是一頭牛只能取得兩塊三角形手臂大小的肉塊，位於後腰脊部位，只佔整頭牛牛肉產量的2%。Tri-Tip外觀呈現獨特的三角形，口感鮮甜多汁並略帶嚼勁，牛肉風味濃郁，適合用來燉煮與燒烤。

牛排月期間限定推出的「美國安格斯角尖法式牛排沾（USDA CAB Tri-tip French Dip）」，就是名廚Leo利用爐烤方式將牛排烤至五分熟後切片堆滿整個漢堡，搭配上焦糖洋蔥與奶香布里歐麵包，再沾上牛排肉汁，口感豐富且多層次。喜歡原味可選擇「直火美國安格斯角尖牛排（USDA CAB Tri-Tip）」，利用大火三段反覆將牛排煎至焦香，多汁、富含嚼勁並帶有濃厚的奶油香氣。兩道特製餐點僅在Leo領軍的4家餐廳可享用。

此外，牛排月活動期間，到台北與台中50家精選牛排餐廳點選指定美牛餐點，即可獲得現金回饋刮刮卡，最高可折抵200元。把刮刮卡拍照上傳臉書粉絲團活動貼文，可再抽好禮，最大獎為Apple iPad。

「直火美國安格斯角尖牛排（USDA CAB Tri-Tip）」。圖／美國肉類出口...
「直火美國安格斯角尖牛排（USDA CAB Tri-Tip）」。圖／美國肉類出口協會提供
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美國肉類出口協會聯手獲獎無數的名廚Leo武俊傑推出Tri-Tip獨家菜單「美國安...
美國肉類出口協會聯手獲獎無數的名廚Leo武俊傑推出Tri-Tip獨家菜單「美國安格斯角尖法式牛排沾以及「直火美國安格斯角尖牛排」。圖／美國肉類出口協會提供
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