繽紛可愛又好玩實用 兒童節科技好禮就是它們
隨著各種生活用品都逐漸科技化、智慧化，也有愈來愈多現代家長選擇購買科技產品作為兒童節禮物。根據統計，2017年全球科技玩具市場高達52億美金，預計2018年市場規模更可能會超過100億美金。看準這一波兒童科技禮物潮，許多業者紛紛推出智慧玩具，希望透過遊戲化的功能與互動性高的裝置設計，讓孩子們在玩樂中自然而然達到學習效果，並培養健康的生活習慣。
如果你家小孩有不愛喝水的問題，繽紛色彩還能防水、防摔的Gululu水精靈兒童智能水壺，相信能讓孩子更有喝水的動力。透過瓶身上小螢幕的虛擬電子寵物和闖關遊戲，小朋友可以透過喝水和虛擬寵物互動、闖關，還具備有趣的交友功能，兩個水壺靠近搖一搖即可加為好友，彼此PK喝水進度，自然而然養成喝水習慣，家長也能利用專屬APP追蹤孩子飲水狀況，近期還新增在APP和水壺上都能收聽科普小知識的功能，讓喝水過程變得更趣味。
孩子開始上小學之後，許多家長最擔心的就是安全問題，可撥打電話及接收簡訊的InFocus W201小衛星兒童安全定位智慧手錶，推出後即在家長群組掀起討論熱潮。外觀採用方型錶盤，內建多款可愛設計錶面，兼具天氣與氣溫提醒功能。家長透過專屬APP可即時掌握孩子所在位置與一天活動步數狀態，還可設定鬧鐘、喝水、休息等關懷提醒，幫助兒童學習自我管理，養成生活好習慣。
如果孩子年紀較小，造型可愛使用方式又相當簡單的Mozbii萌奇筆，一定能吸引到他們的注意力。由台灣團隊研發製造，Mozbii萌奇筆可感應各種生活中物品的顏色，變化不同色彩並使用在平板電腦上觸控創作，畫筆晶片能分辨1,600萬種色階，大大啟發孩子創作力。
而目前在全美當紅的Dash&Dot達奇機器人，則抓緊了當紅的兒童程式語言課程趨勢，透過遊戲方式讓孩子學習程式編寫。內建紅外線、速度、重力等多種感測器，可以靈活實現賽車、跳舞、唱歌，甚至辨認聲音，和兒童對話互動，透過智慧手機或平板上的圖像化APP進行程式設計，兒童可以自由操縱機器人完成設想的複雜動作，例如規劃行進路線，對聲音或障礙物的反應，結合編程教育和APP遊戲，打造屬於自己的智慧型機器人。
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