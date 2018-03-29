繽紛可愛又好玩實用 兒童節科技好禮就是它們

2018-03-29 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



色彩繽紛、互動性高的科技生活用品，特別吸引兒童使用。圖／Gululu提供 分享 facebook 隨著各種生活用品都逐漸科技化、智慧化，也有愈來愈多現代家長選擇購買科技產品作為兒童節禮物。根據統計，2017年全球科技玩具市場高達52億美金，預計2018年市場規模更可能會超過100億美金。看準這一波兒童科技禮物潮，許多業者紛紛推出智慧玩具，希望透過遊戲化的功能與互動性高的裝置設計，讓孩子們在玩樂中自然而然達到學習效果，並培養健康的生活習慣。

如果你家小孩有不愛喝水的問題，繽紛色彩還能防水、防摔的Gululu水精靈兒童智能水壺，相信能讓孩子更有喝水的動力。透過瓶身上小螢幕的虛擬電子寵物和闖關遊戲，小朋友可以透過喝水和虛擬寵物互動、闖關，還具備有趣的交友功能，兩個水壺靠近搖一搖即可加為好友，彼此PK喝水進度，自然而然養成喝水習慣，家長也能利用專屬APP追蹤孩子飲水狀況，近期還新增在APP和水壺上都能收聽科普小知識的功能，讓喝水過程變得更趣味。

孩子開始上小學之後，許多家長最擔心的就是安全問題，可撥打電話及接收簡訊的InFocus W201小衛星兒童安全定位智慧手錶，推出後即在家長群組掀起討論熱潮。外觀採用方型錶盤，內建多款可愛設計錶面，兼具天氣與氣溫提醒功能。家長透過專屬APP可即時掌握孩子所在位置與一天活動步數狀態，還可設定鬧鐘、喝水、休息等關懷提醒，幫助兒童學習自我管理，養成生活好習慣。

如果孩子年紀較小，造型可愛使用方式又相當簡單的Mozbii萌奇筆，一定能吸引到他們的注意力。由台灣團隊研發製造，Mozbii萌奇筆可感應各種生活中物品的顏色，變化不同色彩並使用在平板電腦上觸控創作，畫筆晶片能分辨1,600萬種色階，大大啟發孩子創作力。