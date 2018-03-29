親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

零皮草風潮興起 時尚品牌為何捨市場紛響應？

竹科董娘遭腥夫逼墮胎 一招讓她奪回8816萬元

繽紛可愛又好玩實用 兒童節科技好禮就是它們

2018-03-29 11:05聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

色彩繽紛、互動性高的科技生活用品，特別吸引兒童使用。圖／Gululu提供
色彩繽紛、互動性高的科技生活用品，特別吸引兒童使用。圖／Gululu提供
分享
隨著各種生活用品都逐漸科技化、智慧化，也有愈來愈多現代家長選擇購買科技產品作為兒童節禮物。根據統計，2017年全球科技玩具市場高達52億美金，預計2018年市場規模更可能會超過100億美金。看準這一波兒童科技禮物潮，許多業者紛紛推出智慧玩具，希望透過遊戲化的功能與互動性高的裝置設計，讓孩子們在玩樂中自然而然達到學習效果，並培養健康的生活習慣。

如果你家小孩有不愛喝水的問題，繽紛色彩還能防水、防摔的Gululu水精靈兒童智能水壺，相信能讓孩子更有喝水的動力。透過瓶身上小螢幕的虛擬電子寵物和闖關遊戲，小朋友可以透過喝水和虛擬寵物互動、闖關，還具備有趣的交友功能，兩個水壺靠近搖一搖即可加為好友，彼此PK喝水進度，自然而然養成喝水習慣，家長也能利用專屬APP追蹤孩子飲水狀況，近期還新增在APP和水壺上都能收聽科普小知識的功能，讓喝水過程變得更趣味。

孩子開始上小學之後，許多家長最擔心的就是安全問題，可撥打電話及接收簡訊的InFocus W201小衛星兒童安全定位智慧手錶，推出後即在家長群組掀起討論熱潮。外觀採用方型錶盤，內建多款可愛設計錶面，兼具天氣與氣溫提醒功能。家長透過專屬APP可即時掌握孩子所在位置與一天活動步數狀態，還可設定鬧鐘、喝水、休息等關懷提醒，幫助兒童學習自我管理，養成生活好習慣。

如果孩子年紀較小，造型可愛使用方式又相當簡單的Mozbii萌奇筆，一定能吸引到他們的注意力。由台灣團隊研發製造，Mozbii萌奇筆可感應各種生活中物品的顏色，變化不同色彩並使用在平板電腦上觸控創作，畫筆晶片能分辨1,600萬種色階，大大啟發孩子創作力。

而目前在全美當紅的Dash&Dot達奇機器人，則抓緊了當紅的兒童程式語言課程趨勢，透過遊戲方式讓孩子學習程式編寫。內建紅外線、速度、重力等多種感測器，可以靈活實現賽車、跳舞、唱歌，甚至辨認聲音，和兒童對話互動，透過智慧手機或平板上的圖像化APP進行程式設計，兒童可以自由操縱機器人完成設想的複雜動作，例如規劃行進路線，對聲音或障礙物的反應，結合編程教育和APP遊戲，打造屬於自己的智慧型機器人。

愈來愈多現代家長選擇購買科技產品作為兒童節禮物。圖／Gululu提供
愈來愈多現代家長選擇購買科技產品作為兒童節禮物。圖／Gululu提供
分享
歡慶兒童月，4月至遠傳直營門市申辦InFocus小衛星搭配指定iKids方案，即...
歡慶兒童月，4月至遠傳直營門市申辦InFocus小衛星搭配指定iKids方案，即贈送JBL FLIP藍牙喇叭乙台，以及Happy Cash愛．喜嗲鹿有錢卡2張。圖／遠傳電信提供
分享
Gululu水精靈兒童智能水壺，兒童節優惠價3,280元。圖／Gululu提供
Gululu水精靈兒童智能水壺，兒童節優惠價3,280元。圖／Gululu提供
分享

寵物兒童節

相關新聞

台客旅行中看網路廣告 赴日或泰有差異

2018-03-29 09:51

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40

甜點跨界新組合！燕窩變蛋糕 珍奶入冰品7-11獨賣

2018-03-29 08:39

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

浮誇春夏 驚奇大「帽」險

2018-03-28 23:41

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

范冰冰代言De Beers美鑽 直呼想生女兒！

2018-03-28 20:27

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

劉以豪COACH派對發豪語 「我已來到人生巔峰」

2018-03-28 20:24

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

范冰冰來台展高EQ，但稱好姊妹張鈞甯「神經病」？

2018-03-28 19:04

全世界最大無印良品在大阪 文青風超市還賣生魚片！

2018-03-28 19:02

三星「星美好」打造線上影音課程　科技共學激發新能量

2018-03-28 18:13

德誼數位宣布9.7吋iPad降價　最高現省近千元

2018-03-28 18:11

兒童節去哪玩？帶著樂高旋風忍術陀螺來鬥技

2018-03-28 18:11

香港打卡新熱點！香取慎吾首件海外塗鴉在這裡

2018-03-28 16:57

吉吉哈蒂德姐妹的FF款新品 網路搶先開賣1個月

2018-03-28 16:57

台灣旅客最愛的度假島 石垣搶第一

2018-03-28 16:56

野柳泊逸改掛薆悅酒店 吳長芳以西式餐點詮釋在地海鮮

2018-03-28 16:38

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

百貨母親節檔期開打！美妝品牌推出促銷特惠

2018-03-28 14:26

粉紅控看過來！保養組也推出「櫻花系列商品」

2018-03-28 14:26

亞洲50最佳餐廳 祥雲龍吟首入選獲第47名

2018-03-28 13:53

孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

香奈兒CHANEL頂級珠寶 獅王回歸

2018-03-28 00:24

亞洲50大餐廳出爐！RAW升至第15名 台灣共3家入選

2018-03-28 00:22

石蚵、紫菜入菜 「澎湖故事宴」4月7日上桌

2018-03-27 23:32

睡得好更健康 兒童節幫寶寶換張好床

2018-03-27 23:30

4K投影夯 到高雄國際HI-END音響大展感受視覺衝擊

2018-03-27 21:43

吸台客 日本北關東三縣推田園旅遊

2018-03-27 21:35

張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09

人氣聯名！日可麗餅屋攜手辻利 推沉穩大人系甜點

2018-03-27 20:43

friDay影音、音樂同步直播hito流行音樂獎頒獎

2018-03-27 19:06

限量熱血勁駒 Vantage AMR V8/V12車型將至

2018-03-27 18:49

SOGO策展人氣王 日本展連霸31年

2018-03-27 18:12

自用、商務兩相宜 福斯商旅導入Caddy Maxi Van

2018-03-27 17:54

超商冰品大車拚！日韓商品搶鋒頭 顏值系攻佔社群版面

2018-03-27 17:50
看更多

熱門文章

華航機師登機後昏迷送醫不治 162名旅客延誤6小時

2018-03-28 17:14

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

恐怖巧合！2000年機師猝死機艙 也是華航飛胡志明班機

2018-03-28 21:29

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

2018-03-28 18:39

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30

國道首日抓超速上千件 最高飆到時速198

2018-03-28 23:55

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

注意！「新鮮牛奶」不等於「鮮奶」

2018-03-28 22:42

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

減重的新趨勢「間歇性斷食」 呼你瘦比巴

2018-03-28 12:04

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

28歲男患青光眼恐失明 驚問「我還能結婚嗎？」

2018-03-28 17:55

人體出現新器官「間質」 醫師怎麼看

2018-03-28 22:22

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

悶世代壓力大 7成2薪資不到4萬元

2018-03-28 14:15

華航機師執勤失能有先例 也是台越航線

2018-03-28 19:56

紫斑蝶來了！搭熱氣球俯瞰雲林好山水

2018-03-28 12:57

華航機師執勤前送醫不治 事發前一天休假

2018-03-28 22:32

發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？

2018-03-29 00:06

7月林務局接手 森鐵、台鐵急換處長為哪樁？

2018-03-28 22:30

入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源

2018-03-28 12:31

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆

2018-03-29 00:00

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

感覺不到痛 關節卻嚴重變形

2018-03-28 15:08

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

街口支付換手機竟成殭屍帳號？ 業者：申請可轉移

2018-03-28 12:16

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里

2018-03-29 00:06

「乳味」大PK！濃厚奶茶每秒賣1瓶 再推重乳奶綠

2018-03-28 16:59

婚前看仔細！哪些男人結婚後落差最大？

2018-03-28 15:54

小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店

2018-03-28 23:35

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

惱人的肛門廔管 成大引進新手術避免失禁

2018-03-28 14:42

台灣旅客最愛的度假島 石垣搶第一

2018-03-28 16:56

機長起飛前昏迷 送醫不治

2018-03-29 00:06

站起來不見腰身 寵物跟著主人肥過頭

2018-03-28 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top