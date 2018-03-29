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台客旅行中看網路廣告 赴日或泰有差異

2018-03-29 09:51中央社 台北29日電

台灣人在日本和泰國旅遊時關注的廣告類型不同。圖為日本富士山。 圖／ingimag...
台灣人在日本和泰國旅遊時關注的廣告類型不同。圖為日本富士山。 圖／ingimage
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調查顯示，台灣旅客出遊時會集中於晚間時段上網，但使用行動APP的次數跟在台灣時相近；旅遊時，若在日本，會較留意不動產及保健產品廣告，在泰國則對旅遊活動及服務感興趣。

Vpon威朋大數據集團旗下Trata DMP（候鳥旅客數據庫）擁有6000萬亞洲遊客行為數據，近期發布最新亞太地區行動廣告數據報告，揭示中國大陸、香港及台灣遊客前往日本、新加坡和泰國的手機行為軌跡，分析亞太區行動廣告市場。

相較中國大陸及香港旅客，台灣旅客旅遊的模式及手機行為有明顯的差異，他們較少受假期因素影響，且到同一個目的地旅遊的次數不多。除了暑假（7至8月）是旺季，其他月分的出遊數字相對平均。

有趣的是，台灣旅客前往東南亞地區平均需要近兩個月計劃行程，但前往日本卻平均只需用23.6天。至於到訪的目的地已不局限於大城市，例如東京、大阪、曼谷等。據熱圖顯示，台灣旅客的數位足跡正在擴張，尋找不一樣的旅遊體驗。

就手機行為來看，雖然台灣旅客出遊時會集中於晚間時段上網，但使用行動APP的次數跟在台灣時相近，平均3次至6次。他們的興趣也隨出遊而有所轉變：旅遊前，他們普遍對於時尚服裝類的廣告最有興趣；旅遊中，則按不同地區有不同的表現，例如在日本，他們會較留意不動產及保健產品的廣告，在泰國則對旅遊活動及服務最感興趣。

Vpon威朋運營長陳明發建議，廣告主應按旅客的旅程階段，採取對應的媒體投放策略。舉例來說，鑑於普通旅客的特性是單次出遊且出遊天數短，品牌可採取高頻率的溝通策略，於旅遊中不斷地接觸旅客，更理想是於出遊前已開始跟受眾溝通，提升關注度。而針對常旅客，他們到訪頻率密及停留天數長，其溝通策略可以延伸至他們整段旅遊過程，包括旅遊前、中、後，目標跟他們建立長遠的關係。

Vpon威朋執行長吳詣泓表示，連網的行動裝置產生大量的消費者手機行為數據，這些數據量不但龐大且質量高。通過數據分析，能有效地幫助品牌了解亞洲區的用戶手機行為並預測趨勢。

數據顯示，中國大陸及印度為區內兩大行動廣告流量來源，共占亞太地區46%的流量。整體而言，行動APP的流量為66%，行動網頁則占34%，其中於東南亞及南亞地區，行動APP的流量占比更為高。至於行動廣告格式方面，縱使橫幅廣告仍然是亞太地區主要的廣告格式(53%)，但原生廣告的比例有明顯的上升趨勢。

廣告手機

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