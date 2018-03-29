潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



潔西卡雀絲坦特地穿上杜拜設計師Rami Al Ali的禮服搭配伯爵Sunlight Journey頂級珠寶現身杜拜藝術展。圖／伯爵提供 分享 facebook 日前於杜拜舉辦的杜拜藝術展（Art Dubai），是杜拜文化與藝術的年度盛事。瑞士頂級精品品牌伯爵（Piaget）今年是第3次參展，在藝術展上發表頂級珠寶系列Sunlight Journey。品牌大使潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）身穿一席大紅色的深V禮服搭配Sunlight Journey頂級珠寶，美豔過人。伯爵同時與杜拜文化局合作，贊助新銳藝術家在伯爵展區展出裝置藝術。