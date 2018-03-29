潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表
日前於杜拜舉辦的杜拜藝術展（Art Dubai），是杜拜文化與藝術的年度盛事。瑞士頂級精品品牌伯爵（Piaget）今年是第3次參展，在藝術展上發表頂級珠寶系列Sunlight Journey。品牌大使潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）身穿一席大紅色的深V禮服搭配Sunlight Journey頂級珠寶，美豔過人。伯爵同時與杜拜文化局合作，贊助新銳藝術家在伯爵展區展出裝置藝術。
特地現身杜拜的潔西卡出席Sunlight Journey頂級珠寶發表，為表示她對杜拜當地文化的支持，特地穿上杜拜設計師Rami Al Ali的禮服亮相。伯爵也首次與文化局合作特別贊助，早於去年開始甄選新銳藝術家，以「Sunlight Journey」為主題創作，獲選者便能於今年的杜拜藝術展期間於伯爵的展區展出作品。最後由來自阿拉伯聯合酋長國Jawaher Al Khayyal以「Life is a Party」為主題創作的《Summer Muse》雀屏中選。伯爵的品牌好友包括美國第一名媛Olivia Palermo與名模Winnie Harlow也特地現身。
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