親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

狄鶯之子涉恐嚇學校遭逮 公設律師：極可能被遣返台灣

中國插旗北極：冰上絲路的國際博弈

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

潔西卡雀絲坦特地穿上杜拜設計師Rami Al Ali的禮服搭配伯爵Sunligh...
潔西卡雀絲坦特地穿上杜拜設計師Rami Al Ali的禮服搭配伯爵Sunlight Journey頂級珠寶現身杜拜藝術展。圖／伯爵提供
分享
日前於杜拜舉辦的杜拜藝術展（Art Dubai），是杜拜文化與藝術的年度盛事。瑞士頂級精品品牌伯爵（Piaget）今年是第3次參展，在藝術展上發表頂級珠寶系列Sunlight Journey。品牌大使潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）身穿一席大紅色的深V禮服搭配Sunlight Journey頂級珠寶，美豔過人。伯爵同時與杜拜文化局合作，贊助新銳藝術家在伯爵展區展出裝置藝術。

特地現身杜拜的潔西卡出席Sunlight Journey頂級珠寶發表，為表示她對杜拜當地文化的支持，特地穿上杜拜設計師Rami Al Ali的禮服亮相。伯爵也首次與文化局合作特別贊助，早於去年開始甄選新銳藝術家，以「Sunlight Journey」為主題創作，獲選者便能於今年的杜拜藝術展期間於伯爵的展區展出作品。最後由來自阿拉伯聯合酋長國Jawaher Al Khayyal以「Life is a Party」為主題創作的《Summer Muse》雀屏中選。伯爵的品牌好友包括美國第一名媛Olivia Palermo與名模Winnie Harlow也特地現身。

伯爵品牌好友超模Winnie Harlow特地現身杜拜藝術展。圖／伯爵提供
伯爵品牌好友超模Winnie Harlow特地現身杜拜藝術展。圖／伯爵提供
分享
潔西卡雀絲坦與伯爵CEO Chabi Nouri。圖／伯爵提供
潔西卡雀絲坦與伯爵CEO Chabi Nouri。圖／伯爵提供
分享
伯爵的品牌好友美國第一名媛Olivia Palermo特地現身杜拜。圖／伯爵提供
伯爵的品牌好友美國第一名媛Olivia Palermo特地現身杜拜。圖／伯爵提供
分享
潔西卡絲斯坦配戴的 Sunlight Journey 系列高級珠寶項鍊，18K白...
潔西卡絲斯坦配戴的 Sunlight Journey 系列高級珠寶項鍊，18K白金鑲嵌海藍寶石、藍玉髓、白色蛋白石與鑽石，約381萬元。圖／伯爵提供
分享
Sunny Side of Life 系列高級珠寶項鍊，18K玫瑰金鑲嵌8.19...
Sunny Side of Life 系列高級珠寶項鍊，18K玫瑰金鑲嵌8.19克拉緬甸紅色尖晶石與鑽石，1,650萬元。圖／伯爵提供
分享
Olivia Palermo配戴的Possession 玫瑰金紅玉髓腕表，53萬...
Olivia Palermo配戴的Possession 玫瑰金紅玉髓腕表，53萬5,000元。圖／伯爵提供
分享

杜拜珠寶潔西卡崔絲坦

相關新聞

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

台客旅行中看網路廣告 赴日或泰有差異

2018-03-29 09:51

甜點跨界新組合！燕窩變蛋糕 珍奶入冰品7-11獨賣

2018-03-29 08:39

浮誇春夏 驚奇大「帽」險

2018-03-28 23:41

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

范冰冰代言De Beers美鑽 直呼想生女兒！

2018-03-28 20:27

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

劉以豪COACH派對發豪語 「我已來到人生巔峰」

2018-03-28 20:24

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

范冰冰來台展高EQ，但稱好姊妹張鈞甯「神經病」？

2018-03-28 19:04

全世界最大無印良品在大阪 文青風超市還賣生魚片！

2018-03-28 19:02

三星「星美好」打造線上影音課程　科技共學激發新能量

2018-03-28 18:13

德誼數位宣布9.7吋iPad降價　最高現省近千元

2018-03-28 18:11

兒童節去哪玩？帶著樂高旋風忍術陀螺來鬥技

2018-03-28 18:11

香港打卡新熱點！香取慎吾首件海外塗鴉在這裡

2018-03-28 16:57

吉吉哈蒂德姐妹的FF款新品 網路搶先開賣1個月

2018-03-28 16:57

台灣旅客最愛的度假島 石垣搶第一

2018-03-28 16:56

野柳泊逸改掛薆悅酒店 吳長芳以西式餐點詮釋在地海鮮

2018-03-28 16:38

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

百貨母親節檔期開打！美妝品牌推出促銷特惠

2018-03-28 14:26

粉紅控看過來！保養組也推出「櫻花系列商品」

2018-03-28 14:26

亞洲50最佳餐廳 祥雲龍吟首入選獲第47名

2018-03-28 13:53

孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

香奈兒CHANEL頂級珠寶 獅王回歸

2018-03-28 00:24

亞洲50大餐廳出爐！RAW升至第15名 台灣共3家入選

2018-03-28 00:22

石蚵、紫菜入菜 「澎湖故事宴」4月7日上桌

2018-03-27 23:32

睡得好更健康 兒童節幫寶寶換張好床

2018-03-27 23:30

4K投影夯 到高雄國際HI-END音響大展感受視覺衝擊

2018-03-27 21:43

吸台客 日本北關東三縣推田園旅遊

2018-03-27 21:35

張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09

人氣聯名！日可麗餅屋攜手辻利 推沉穩大人系甜點

2018-03-27 20:43

friDay影音、音樂同步直播hito流行音樂獎頒獎

2018-03-27 19:06

限量熱血勁駒 Vantage AMR V8/V12車型將至

2018-03-27 18:49

SOGO策展人氣王 日本展連霸31年

2018-03-27 18:12

自用、商務兩相宜 福斯商旅導入Caddy Maxi Van

2018-03-27 17:54

超商冰品大車拚！日韓商品搶鋒頭 顏值系攻佔社群版面

2018-03-27 17:50

孫芸芸和小S裝慵懶 時尚態度仍爆棚

2018-03-27 17:14
看更多

熱門文章

華航機師登機後昏迷送醫不治 162名旅客延誤6小時

2018-03-28 17:14

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

恐怖巧合！2000年機師猝死機艙 也是華航飛胡志明班機

2018-03-28 21:29

生命奇雞！ 寺廟驚見無頭雞 飯照吃路照走生猛活跳

2018-03-28 10:46

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

2018-03-28 18:39

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

影／澡盆黃色小鴨是細菌天堂！ 研究揭內部藏滿病菌

2018-03-28 10:56

國道首日抓超速上千件 最高飆到時速198

2018-03-28 23:55

35歲以下悶世代 最擔心這三件事

2018-03-28 11:40

肝硬化無聲無息 可別等到出現這些症狀才注意

2018-03-28 11:25

注意！「新鮮牛奶」不等於「鮮奶」

2018-03-28 22:42

減重的新趨勢「間歇性斷食」 呼你瘦比巴

2018-03-28 12:04

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

28歲男患青光眼恐失明 驚問「我還能結婚嗎？」

2018-03-28 17:55

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

悶世代壓力大 7成2薪資不到4萬元

2018-03-28 14:15

台灣青光眼患者 十年翻倍成長

2018-03-28 11:08

人體出現新器官「間質」 醫師怎麼看

2018-03-28 22:22

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

幼兒竟中風！ 女娃1歲就曾腦出血、單側癱瘓

2018-03-28 11:12

紫斑蝶來了！搭熱氣球俯瞰雲林好山水

2018-03-28 12:57

華航機師執勤失能有先例 也是台越航線

2018-03-28 19:56

華航機師執勤前送醫不治 事發前一天休假

2018-03-28 22:32

發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？

2018-03-29 00:06

7月林務局接手 森鐵、台鐵急換處長為哪樁？

2018-03-28 22:30

入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源

2018-03-28 12:31

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆

2018-03-29 00:00

感覺不到痛 關節卻嚴重變形

2018-03-28 15:08

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

血壓低、手腳冰冷 久坐族當心青光眼來敲門

2018-03-28 11:50

街口支付換手機竟成殭屍帳號？ 業者：申請可轉移

2018-03-28 12:16

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里

2018-03-29 00:06

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top