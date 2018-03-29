歲月光澤骷髏表 把握人生

2018-03-29 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



以骷髏頭裝飾的手表，也許有人會認為這是種終將過時的流行，但事實上，從16 世紀製表師打造出最早的小型時計開始，就有以骷髏頭裝飾的鐘表出現， 提醒人們生命短暫須把握時間。瑞士鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）深受歡迎的骷髏表，推出全新的青銅材質款BR01 Burning Skull Bronze，會隨配戴留下算月的痕跡。而獨立製表品牌HYT的Skull系列推出全新48.8毫米新尺寸的玫瑰金骷髏頭，表盤骷髏頭刻意仿舊，散發迷人的古色光澤。

柏萊士的BR01 Skull腕表自2009年問世以來，一直是詢問度極高的搶手貨，此次特別採用微噴砂青銅（CuAL7）打造，呈現復古質感 。雙層表盤周圍鐫刻紋身裝飾，中央的浮雕骷髏圖案則忠於美國空降部隊1944年空降諾曼地的傘兵精神，由整塊金屬以製造硬幣的方式壓印而成，表面覆蓋的黑色 SuperLuminova夜光塗層更凸顯了雕刻復古手感。