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歲月光澤骷髏表 把握人生

2018-03-29 01:25聯合報 記者孫曼╱即時報導

以骷髏頭裝飾的手表，也許有人會認為這是種終將過時的流行，但事實上，從16 世紀製表師打造出最早的小型時計開始，就有以骷髏頭裝飾的鐘表出現， 提醒人們生命短暫須把握時間。瑞士鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）深受歡迎的骷髏表，推出全新的青銅材質款BR01 Burning Skull Bronze，會隨配戴留下算月的痕跡。而獨立製表品牌HYT的Skull系列推出全新48.8毫米新尺寸的玫瑰金骷髏頭，表盤骷髏頭刻意仿舊，散發迷人的古色光澤。

柏萊士的BR01 Skull腕表自2009年問世以來，一直是詢問度極高的搶手貨，此次特別採用微噴砂青銅（CuAL7）打造，呈現復古質感 。雙層表盤周圍鐫刻紋身裝飾，中央的浮雕骷髏圖案則忠於美國空降部隊1944年空降諾曼地的傘兵精神，由整塊金屬以製造硬幣的方式壓印而成，表面覆蓋的黑色 SuperLuminova夜光塗層更凸顯了雕刻復古手感。

以獨門的液體顯示技術出名的HYT，自 2015 年起推出骷髏造型的Skull系列，全新的Skull 48.8 的表殼尺寸從 51 毫米縮減至 48.8 毫米，兩款腕表中一款完全以玫瑰金打造，另一款則以玫瑰金搭配對比的黑色 DLC 鈦金屬形成對比。中央的骷髏頭泛著古色光澤，更添歲月痕跡。

Bell & Ross BR01 Burning Skull Bronze，46...
Bell & Ross BR01 Burning Skull Bronze，46 毫米雕刻青銅表殼、BR-CAL.302自動上鍊機芯，限量100枚中國及香港獨家發售，價格店洽。圖／伯萊士提供
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HYT Skull 48.8 玫瑰金(5N)和黑色DLC鈦金屬腕表搭配干邑色仿舊...
HYT Skull 48.8 玫瑰金(5N)和黑色DLC鈦金屬腕表搭配干邑色仿舊皮革表帶，自動上鍊機芯，限量50枚，價格店洽。圖／HYT提供
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Bell & Ross BR01 Burning Skull Bronze，46...
Bell & Ross BR01 Burning Skull Bronze，46 毫米雕刻青銅表殼、BR-CAL.302自動上鍊機芯，限量100枚中國及香港獨家發售，價格店洽。圖／伯萊士提供
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HYT Skull 48.8 玫瑰金腕表搭配黑色霧面鱷魚皮表帶，自動上鍊機芯，限...
HYT Skull 48.8 玫瑰金腕表搭配黑色霧面鱷魚皮表帶，自動上鍊機芯，限量50枚，價格店洽。圖／HYT提供
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