小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店

2018-03-28 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



國人愛吃泰式料理，尤其夏天快到了，酸酸辣辣搭配豐富香料，特別開胃。醴酪餐飲集團旗下泰式料理繼泰集、泰滷sir、泰飽餐廳，29日於Citylink 內湖商場開幕新品牌「泰八Thai Bar」，主打多人分享餐的概念，首創八種泰味小菜吃到飽，並使用八種常見泰式香料及八大料理手法，將泰式餐點以平易價位呈現在生活中。

其中，經典菜色包含特別加入奇異果與鳳梨、蘋果丁搭配的「泰式酸辣生煎干貝」，五分熟的北海道干貝利用奇異果增添了多重口感，更帶出干貝的鮮甜；「辣味烤中卷」則是將新鮮中捲裹上蒜頭、蝦乾、魚露等，上桌後擠上檸檬，調味成酸中帶辣的濃郁口味；最吸睛的莫過於「阿凡達炒飯」，將泰國茉莉香米染上蝶豆花的天然藍色，再與蟹肉、蒜酥等一起拌炒，是一道視覺與味覺的雙重享受。

除了道地的泰式料理及主廚的創意料理，平日午間針對上班族朋友推出平價的八款泰式定食，一個人也能輕鬆享用泰式風味。業者表示，所有餐點皆不添加味精，食材選用台灣當地及泰國進口原料，讓民眾吃到最原始、天然、健康的美味。

泰八 Thai Bar 泰式料理

地址：台北市內湖區成功路四段 196-2 號 2 樓 (Citylink 內湖店)