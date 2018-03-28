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浮誇春夏 驚奇大「帽」險

2018-03-28 23:41聯合報 記者楊詩涵╱台北報導

坎達爾珍娜演繹VALENTINO高級訂製服，浮誇帽飾美極了。 圖／取自vogue...
坎達爾珍娜演繹VALENTINO高級訂製服，浮誇帽飾美極了。 圖／取自vogue.com
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2018春夏的帽子讓人不禁多看好幾眼，浮誇、高調或是流行的PVC材質，花招百出把人推到選擇困難症的深淵，遮陽當然在其次，展現個性和品味才是真章，帶來人不可「帽」相的許多驚奇。

DiorClub1鏡面遮陽帽，售價13,200元。 圖／Dior提供
DiorClub1鏡面遮陽帽，售價13,200元。 圖／Dior提供
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Dior除了在貝雷帽外罩網狀蕾絲，神祕雙眼若隱若現，展現女性難以捉摸的特質之外，Dior Club 1鏡面遮陽帽更是俐落有型、別具現代感的單品，創意總監Maria Grazia Chiuri在藝術家妮基桑法勒的射擊藝術作品尋找靈感，從護目鏡獲得啟發，打造黃、粉、藍等繽紛色澤且有運動風的遮陽帽，J'ADIOR標誌刻在遮陽帽正前方，CHRISTIAN DIOR則繡在後方鬆緊帶，也是logo狂潮的延續，並且具備抗UV功能。PVC材質在2018春夏可說大放異彩，包括VALENTINO、Maison Margiela都採用大量PVC材質，透明感為春夏新裝增添視覺層次感。

MULBERRY在春夏有各式各樣的帽飾，令人印象深刻。 圖／MULBERRY提供
MULBERRY在春夏有各式各樣的帽飾，令人印象深刻。 圖／MULBERRY提供
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另外一類讓人驚豔的帽子，則是以大型、繁複取勝，具有高度存在感，例如MULBERRY以英國傳統的愛德華時代、花園派對、骨瓷茶杯等做為靈感，打造既古典又充滿創意的新裝，並且以褶襉、烏干紗、荷葉邊等營造宮廷的浮誇，之中又以帽子最驚人，是品牌與訂製帽款工匠Noel Stewart合作，取材自文藝復興時期的篷裙或是領結，帶來傲然睥睨的自信美。

提到帽飾，近期坎達爾珍娜（Kendall Jenner）登上時尚雜誌VOGUE的照片讓網友相當驚豔，服裝配色、剪裁極佳，有飄逸的垂墜感又不失俐落，尤其是張揚的帽飾，既誇張又夢幻、更具藝術感，出自VALENTINO高級訂製服系列，是帽子設計大師Philip Treacy的作品，奢華的羽毛為女裝增加貴族氣息，是一種迷人的傲嬌品味，美出新高度。

Dior

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