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孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

COACH將美國街頭塗鴉大師凱斯哈林（Keith Haring）的畫作融入2018春季作品中，打造別開生面的美式塗鴉風尚，並舉辦盛大的「COACH 2018春季派對」，品牌好友孫芸芸特別穿上早秋裙裝，黑暗、性感、中性又有個性的歌德風，是她相當喜愛的風格。

孫芸芸走進現場立刻伴隨一股馥郁濃香，她大笑說「應該是自然散發的體香吧」。近期喜愛濕髮，可以在現場控制凌亂程度，也可以增加造型新鮮感，最近太忙了一直飛，都沒有買東西，也因為忙碌體重又下滑3公斤，來到163公分、45公斤的體重，她自嘲「我本來就是沒有腰的人，沒有特別瘦到哪個部位，就是穿衣服的時候自己對於變瘦很有感。」

吳姍儒以「最美的諧星」之姿登場，讓劉以豪讚她一身閃亮，她說自己很擅長駕馭燦爛多彩的服裝，在派對很期待去跟號稱「聊姐」的曾之喬搭訕，化解容易緊張的尷尬還可以大聊特聊；曾之喬以平日少穿的亮片拼布紗質裙裝登場，展現浪漫女人味。俏皮、柔美、個性、藝術等多種元素構成春季新品的特質，執行創意總監Stuart Vevers以品牌經典印花重新演繹，結合凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉元素，創作視覺繽紛的單品，愛心、飛碟、跳舞的狗、吠叫的狗和可攜式收音機與三眼怪物的圖樣，顯現本季的叛逆個性。男裝部分的T恤、針織衫、飛行外套在配色與剪裁都相當出色，王陽明、劉以豪和李英宏都帥氣出席，周湯豪則以表演嘉賓的身分登場。

派對於華山1914文化創意產業園區的永豐Legacy Taipei音樂展演空間舉辦，場內以凱斯哈林著名塗鴉圖案作為霓虹燈管，營造夜店氛圍；場內有數位紋身機、創意拍照體驗區，以及模擬紐約摩天大樓的VR虛擬實境區，是塗鴉藝術結合數位科技的美式派對。

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