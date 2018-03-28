吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH將美國街頭塗鴉大師凱斯哈林（Keith Haring）的畫作融入2018春季作品中，打造別開生面的美式塗鴉風尚，並舉辦盛大的「COACH 2018春季派對」，品牌好友孫芸芸特別穿上早秋裙裝，黑暗、性感、中性又有個性的歌德風，是她相當喜愛的風格。

孫芸芸走進現場立刻伴隨一股馥郁濃香，她大笑說「應該是自然散發的體香吧」。近期喜愛濕髮，可以在現場控制凌亂程度，也可以增加造型新鮮感，最近太忙了一直飛，都沒有買東西，也因為忙碌體重又下滑3公斤，來到163公分、45公斤的體重，她自嘲「我本來就是沒有腰的人，沒有特別瘦到哪個部位，就是穿衣服的時候自己對於變瘦很有感。」

吳姍儒以「最美的諧星」之姿登場，讓劉以豪讚她一身閃亮，「全世界的亮片都在我身上，運動、俏皮、女孩的調性，和我平常穿的優雅甚至有點超齡的服裝比較不同，我真的不適合穿全黑、全白，會秒變路人；把所有繽紛顏色放在身上就很對，但也因此太明顯躲不了狗仔。」她表示自己看起來像是很活潑、實際很內向，參加派對時會靠牆走，手心都冒汗，因此相當期待去跟號稱「聊姐」的曾之喬搭訕，化解容易緊張的尷尬還可以大聊特聊。

曾之喬身穿紗質浪漫裙裝，自陳太過活潑動作比較大，但個性又很謹慎，會有強迫症想把洋裝拉平，對於衣服一定要硬挺平整有強迫症，經紀人都隨身準備掛燙機，對於吳姍儒表示想找她聊天、約她吃飯，她說曾經去吳姍儒開的咖啡館，卻客滿進不去，相當期待有機會和老闆娘聚聚。

執行創意總監Stuart Vevers以品牌經典印花重新演繹，結合凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉元素，創作視覺繽紛的單品，愛心、飛碟、跳舞的狗、吠叫的狗和可攜式收音機與三眼怪物的圖樣，顯現本季的叛逆個性。男裝部分的T恤、針織衫、飛行外套在配色與剪裁都相當出色，王陽明、劉以豪和李英宏都帥氣出席，周湯豪則以表演嘉賓的身分登場。