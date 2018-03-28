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范冰冰代言De Beers美鑽直呼想生女兒！

2018-03-28 20:27聯合報 記者陳若齡╱即時報導

「國際范」范冰冰為高級珠寶品牌De Beers來台，身為全球形象廣告代言人的她，陣仗也超級驚人，昨現場有至少有中台美籍三國六名保鑣保護，訪問過程中一度因擁擠導致媒體記者摔跤，讓范冰冰擔心的直問對方還好嗎？不過她這次來台心情極好，也宣布她主演製作的「巴清傳」即將於4中月上檔，搶先「如懿傳」前播出。

「巴清傳」和「如懿傳」是今年大陸最期待的兩部古裝戲，但日前爆出大陸廣電總局規定衛視一年只能15%的古裝額度，「巴清傳」有72集，如果擠下「如懿傳」，「如懿」只能到2019年才有望播出，昨記者親自詢問范冰冰她證實「巴清傳」要上了，她說：「有經過修剪，應該4、5月會上。」。這戲也和台灣藝人潘迎紫及郭品超等人演出。至於要再拍電視劇要再等明年拍時裝戲，今年會以電影為主。

她的弟弟范丞丞參加「偶像練習生」的選拔，她說很樂意幫弟弟加油，「我很支持他的夢想，名次不重要，重要享受過程，他已經收獲很多了。」她也笑說很多人跟她要弟弟的簽名照或是要總決賽的票，「但我跟節目組真的不熟。」

懂得善用服裝吸睛的范冰冰，此次以一襲湖水綠禮服配戴Lotus by De Beers高級珠寶，白晰迷人，恰好呼應珠寶名稱宛如出水青蓮。她笑說很想生個女兒，第一顆鑽石在20幾歲時收到的，以後也想把鑽石傳承給她，透露有在規畫結婚：「但是現在工作很忙，還是希望把2個人的時間安排得好一點。」這次她因工作來台，除了吃美食，有會去探望好友林心如的寶貝女兒。

范冰冰也透露，與De Beers結緣竟是在小時候，她回憶兒時聽到品牌的廣告詞：「鑽石恆久遠、一顆永流傳。」便好奇鑽石是什麼，也喜愛上鑽石，去年出席坎城影展擔任評委時也以De Beers珠寶一路相伴，此次為品牌拍攝形象廣告大片，范冰冰因此還特別展露自10歲起學的長笛才藝，回憶拍攝和參訪鑽石設計過程時，她笑說工匠師傅應該跟她一樣都是處女座，對細節非常要求。

De Beers全新的Lotus by De Beers高級珠寶系列作品，勾勒蓮花從初綻到黃昏共五個階段的姿態，推出後許多作品已蒙收藏，此次來台共10件，此外也特別引件罕見的大克拉彩鑽、珍稀的紅鑽瑰寶等高級珠寶，將於4月1日起至5月13日於台北101購物中心2樓De Beers旗艦店展出。

Radiating Lotus高級珠寶鑽石耳環，770萬元。圖／De Beers...
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Awakening Lotus高級珠寶鑽石戒指，725萬元。圖／De Beers...
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Soothing Lotus高級珠寶鑽石耳環，650萬元。圖／De Beers提...
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