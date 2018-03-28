最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



在九和汽車轉為授權經銷商後，由原廠來台直營的 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣分公司於今（28）日正式營運，除了宣示深耕決心外，更帶來一連串售價配備調整，同時也預告導入多款新車，包括：Jaguar E-PACE 跨界休旅 、Jaguar品牌首款電動車 I-PACE 以及 18年式 Range Rover 、Range Rover Sport 與家族最新成員 Range Rover Velar。Jaguar Land Rover Taiwan 也承諾將持續精進經銷網絡，並升級維修據點，讓台灣消費者享受與原廠無差別的服務體驗。

首先在銷售成績方面，Jaguar Land Rover 於 2017 年全球共賣出 621,109 輛，年度銷售成長 7%，其中又以中國、美國、英國市場最受歡迎。為看好台灣市場潛力並回饋消費者，Jaguar Land Rover Taiwan 也率先調整旗下車款售價配備。首先在 Jaguar 品牌中，各車款在增添配備後，XE 入門車型維持 198 萬; 而 XF 則在調降 6 萬後來到 233萬，至於 F-PACE 則是調漲7萬，來到 256 萬元。

在導入新車方面，Jaguar Land Rover Taiwan 將於今年底發表 Jaguar E-PACE 跨界休旅，並於 2019 年上半季導入品牌首款電動車 I-PACE，其中 I-PACE 更具有零百加速 4.8 秒、480公里的續航力，預料將成為 19 年上半年的話題新車。

Land Rover 方面，同樣在配備升級後也有所調整：深受車迷喜愛的 Discovery Sport 降幅達 11%，入門車型來到 194 萬（原 199 萬）;而 Discovery 則調漲十萬來到 359 萬; 至於 Range Rover Evoque跨界休旅則創下最大降幅20%、一口氣調降37萬，建議售價來到 202 萬元（原 239 萬）。

至於在 Land Rover的新車導入計畫方面， Jaguar Land Rover Taiwan 將率先於今年五月導入 Range Rover 第四位家族成員 ⎯ Range Rover Velar，並開出330 萬元的預接單價 。緊接著將於八月在台發表 18 年式 Range Rover 與 Range Rover Sport，除了增添豐富配備外，也將同步導入 PHEV 插入式油電混合車型，以滿足台灣消費者需求。