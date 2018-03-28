劉以豪COACH派對發豪語 「我已來到人生巔峰」

2018-03-28 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH將美國街頭塗鴉大師凱斯哈林（Keith Haring）的畫作融入2018春季作品中，打造別開生面的美式塗鴉風尚，並舉辦盛大的「COACH 2018春季派對」，品牌好友孫芸芸特別穿上早秋裙裝，黑暗、性感、中性又有個性的歌德風，是她相當喜愛的風格。

劉以豪表示他就像穿自己衣服來的感覺，smart casual相當舒服，不會那麼拘謹，很喜歡寬鬆的針織衫，此外，他已攀登到人生中的巔峰，也就是71公斤的體重，相較之前的66公斤胖了5公斤，「外面看不出來但裡面已經不一樣，現在應該是最胖的時候，腹肌還是在，但是形狀不同比較腫，算是多了一圈其他的東西。」他正在花蓮拍戲，要去便利商店的路程等同是跑半馬，只跑過兩次，洗澡的時候不斷在浴缸裡重複睡著的動作；為戲學插秧，體會粒粒皆辛苦，現在都會乖乖把飯吃完。

吳姍儒以「最美的諧星」之姿登場，讓劉以豪讚她一身閃亮，她說自己很擅長駕馭燦爛多彩的服裝，在派對很期待去跟號稱「聊姐」的曾之喬搭訕，化解容易緊張的尷尬還可以大聊特聊；曾之喬以平日少穿的亮片拼布紗質裙裝登場，展現浪漫女人味。俏皮、柔美、個性、藝術等多種元素構成春季新品的特質，執行創意總監Stuart Vevers以品牌經典印花重新演繹，結合凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉元素，創作視覺繽紛的單品，愛心、飛碟、跳舞的狗、吠叫的狗和可攜式收音機與三眼怪物的圖樣，顯現本季的叛逆個性。男裝部分的T恤、針織衫、飛行外套在配色與剪裁都相當出色，王陽明、劉以豪和李英宏都帥氣出席，周湯豪則以表演嘉賓的身分登場。