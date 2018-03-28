Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



大型Outlet及購物中心在台灣持續發展，由日本三井不動產集團在台投資的第二座Outlet Park，將進軍台中港區，日前業者完成上樑工程，預計今年底前可開幕營運，此外，麗寶集團旗下的Outlet Mall進行二期招商，並再度攜手日本團隊，將以義大利「菲諾港」多彩建築設計概念延伸到北義避暑勝地「科莫湖」街道設計概念，打造全台首座湖邊購物天堂。

三井不動產集團在台中港區打造全台第二個據點「MITSUI OUTLET PARK台中港」，主打全台首座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂的海港購物設施。目前規劃約有160間店舖，招商進度已超過八成，其中物販約7成，餐飲與娛樂約3成。其中，包含知名國際精品、Outlet初次展店品牌等，另有大型景觀摩天輪及新型態娛樂設施將首次進軍台灣。

麗寶Outlet Mall在一期開業後，館內不少運動品牌及餐飲，營收表現亮眼，二期招商再度攜手日本BAC AISA公司，並由素有「日本Outlet教父」之稱的PROD公司社長田中紘之操刀，準備將其開設日本東京近郊「御殿場PREMIUM OUTLET」及大阪關西機場旁「RINKU PREMIUM OUTLET」等豐富經驗，投入麗寶Outlet Mall中。