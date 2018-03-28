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瞄準教育市場！蘋果、宏碁推新平板　數位課本更有趣

2018-03-28 19:21聯合報 記者陳立儀╱即時報導

數位科技時代，攜帶方便的平板電腦成為學習的重要工具之一，尤其對於還不會使用鍵盤的幼齡學童來說，平板形式可提供更直覺的操控，不僅是學習的載具，還兼具搜尋、師生互動交流等功能。宏碁日前發表了全球首款搭載Chrome作業系統、專為教學用途設計的平板Acer Chromebook Tab 10（D651N）；Apple春季新品發表會也以教育為主軸，發表了一款支援Apple Pencil的9.7吋平價版iPad，學校能以更優惠的價格購買。

Apple新款iPad搭配Apple Pencil，可快速草擬靈感、書寫手寫筆記，並對螢幕快照做出標示，配備9.7吋Retina 顯示器、A10 Fusion晶片與先進的感測器、FaceTime HD前置攝錄鏡頭、800萬畫素主相機，能提供逼真的AR擴增實境效果，使用Wi-Fi 無線上網、觀賞影片或聆聽音樂時電力最長可達10小時，共推出金、銀、太空灰3色。

台灣Apple官網已公布新iPad售價，32GB Wi-Fi版售價10,900元起，32GB Wi-Fi＋Cellular版售價15,900元起，Apple Pencil需另購，售價3,090元，學校能以10,200元起的價格採購新iPad、Apple Pencil則為2,790元，但台灣並未在首波開賣名單之列。

Acer Chromebook Tab 10（D651N）是專為以強化K－12（幼稚園至國高中）學生的學習體驗而打造，配備9.7吋QXGA IPS觸控螢幕、OP1處理器、4GB RAM及32GB儲存空間，電池續航力可達9小時，並隨附免充電的Wacom EMR電磁諧振觸控筆，這款平板不僅支援Google Play商店，提供教師及學生各式教育用Android應用程式，未來還可透過Google的擴增實境技術Expeditions AR，讓學生更容易理解生物、地理、天文學等學科內容。

Acer Chromebook Tab 10（D651N）將自4月起於歐美教育及商用通路上市，建議售價329美元（約台幣9,655元）起，台灣上市計畫未定。

在台灣積極推動智慧教室的三星，也大量將平板電腦運用在課程與師生互動方面，尤其靈活的S Pen更成為學習的好幫手，目前智慧教室常用的機種為10.1吋、配備S Pen的Samsung Galaxy Tab A（2016），另一款9.7吋的Samsung Galaxy Tab S3也配有S Pen。

宏碁推出全球首款搭載Chrome作業系統、專為教學用途設計的平板電腦Acer C...
宏碁推出全球首款搭載Chrome作業系統、專為教學用途設計的平板電腦Acer Chromebook Tab 10（D651N）。圖／宏碁提供
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Apple推出支援Apple Pencil的全新9.7吋iPad。圖／蘋果提供
Apple推出支援Apple Pencil的全新9.7吋iPad。圖／蘋果提供
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Apple Pencil不僅可提供流暢自然的書寫及繪畫體驗，也是學習的好幫手。圖...
Apple Pencil不僅可提供流暢自然的書寫及繪畫體驗，也是學習的好幫手。圖／蘋果提供
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Apple推出支援Apple Pencil的全新9.7吋iPad。圖／蘋果提供
Apple推出支援Apple Pencil的全新9.7吋iPad。圖／蘋果提供
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Acer Chromebook Tab 10（D651N）搭載Wacom EMR...
Acer Chromebook Tab 10（D651N）搭載Wacom EMR電磁諧振觸控筆。圖／宏碁提供
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