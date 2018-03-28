全世界最大無印良品在大阪 文青風超市還賣生魚片！

2018-03-28 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



MUJI無印良品新朝聖地點在大阪！繼2015年東京有樂町店開幕成為占地最大的無印良品旗艦店後，今年3月20日開幕的大阪北花田店奪下寶座，以占地4,300平方公尺的超大面積成為全世界最大的無印良品，自開幕以來每天平均來客超過5,000人，除了有最經典的文具、生活雜貨外，首次以「食」為主題，端出產地直送的蔬果外，還能吃到現切的生魚片。

全球最大的無印良品位在大阪AEON MALL堺北花田店內，一貫的木系風格，打造舒適的購物體驗，第一次以「食」作為主題，一同開設的新型態Cafe & Meal，除了有販賣麵包、嚴選食材以外，最大的特色是挑戰了生鮮食材的販售，包含各式蔬菜水果、肉類海鮮等，所有生鮮產品也會詳細標明產地來源，讓消費者吃得更安心。最令人驚訝的是，還可以直接在店內看到新鮮的魚獲，能把現切的黑鮪魚生魚片直接買回家。此外，餐廳則以Buffet形式，逛累了還能直接去吃好料。

店鋪資訊：

無印良品 イオンモール堺北花田

〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田 1F

電話 072-252-2444 営業時間 10:00-21:00