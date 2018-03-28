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三星「星美好」打造線上影音課程　科技共學激發新能量

2018-03-28 18:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

近年國際間興起「STEAM教育」，結合科學、技術、工程、藝術、數學的跨學科教學方法，為教育界開創新思潮，除了台灣官方教育單位相繼投入開發相關課程之外，台灣三星也持續關注教育議題，繼智慧教室、美感教育之後，再宣布與親子天下合作，攜手各界專家推出線上影音課程，以O2O模式培養孩童必備的6大領域能力，將「星美好」自校園擴大至全台師生、家長、學童，打造全民共享的線上智慧教室。

台灣三星致力推動「星美好」在地公益計畫，自星教育、星人才、星關懷、星環境等4大面向出發，2014年起陸續在「不山不市」的國小建置15間SMART School智慧教室，去年更將觸角延伸至3間醫院，推出SMART School智慧教室in Hospital，以科技產品輔助創新教學。

「星美好」公益計畫以美感教育、生活哲學為主軸，為台灣注入教育新思維，今年2月已完成3所學校的美感教育課程，邀請陳崇文、周育潤、三明治工等3位設計師及團隊，分別於宜蘭力行國小、花蓮復興國小、台南大同國小帶來為期半年的美學教育課程，啟發孩童探索生活周遭的美，並運用平板等數位科技產品，融入家鄉在地元素及情感而創作。

台灣三星表示，學習與思考不該有SOP（標準流程），透過科技輔助，不僅能突破教科書的框架，更給了學生廣闊的學習視野，以平板來說，除了是教學的載具，還具備搜尋、互動交流等功能，像是課堂上不舉手、不發問、不愛說話的學生並不代表他沒有疑問，藉由平板互動教學軟體，讓被動、膽小的學生也有了發聲的機會，老師也能即時掌握。

為了加速「星美好」教育推廣，台灣三星攜手各領域專家推出6堂線上影音課程，以科技共學概念，藉由O2O模式突破時地限制，將「星美好」自線下智慧教室延伸至線上課程，未來也將透過實體工作坊、講座等多元形式，為台灣教育注入更多養分。

「星美好」線上影音課程優先選定以情緒、哲學、科技、美感、跨域學習、品格等6大主題，邀請楊俐容、王淑芬、沈芯菱、陳崇文、藍偉瑩、張曼娟等各界專家，自今年第二季起接力開課，尤其老師、家長們更應該學習如何培養教育新觀點。

三星「星美好」美感教育邀請設計師陳崇文至宜蘭力行國小，帶領學童探索孔廟之美。圖／...
三星「星美好」美感教育邀請設計師陳崇文至宜蘭力行國小，帶領學童探索孔廟之美。圖／三星提供
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設計師周育潤帶領小朋友透過平板設計獨一無二的立體魚。圖／三星提供
設計師周育潤帶領小朋友透過平板設計獨一無二的立體魚。圖／三星提供
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台灣三星攜手各界專家推出線上影音課程，打造全民共享的線上智慧教室。圖／三星提供
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台灣三星攜手各界專家推出線上影音課程，打造全民共享的線上智慧教室。圖／三星提供
台灣三星攜手各界專家推出線上影音課程，打造全民共享的線上智慧教室。圖／三星提供
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台灣三星電子總經理李廷柱（圖左）、親子天下執行長何琦瑜宣布雙方攜手合作，推出6堂...
台灣三星電子總經理李廷柱（圖左）、親子天下執行長何琦瑜宣布雙方攜手合作，推出6堂線上影音課程。圖／三星提供
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