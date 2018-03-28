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兒童節去哪玩？帶著樂高旋風忍術陀螺來鬥技

2018-03-28 18:11聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

大人小孩都愛的樂高玩具，近期在台推出全新旋風忍術陀螺系列，結合旋風忍者電影角色與競技陀螺玩法，鬥智又鬥力，呈現玩具新面貌！

樂高旋風忍術陀螺一共推出6種不同角色款式，並於官網提供6種基本玩法招式的影片教學，包括衝鋒術、跳躍術、迴旋術、掌中術、飄移術與禪定術等玩法。為了鼓勵小朋友發揮創意，自創屬於自己的獨門忍術，即日起至4月8日止，更發起創意陀螺招式募集活動，號召小小旋風忍者在活動網頁（https://campaign6.yam.com/legoninjago/）分享最具創意的陀螺招式影片，前三名即可獲得旋風忍者忍術奧義箱。

而因應即將到來的兒童節連假，4月3日至4月8日於台北信義區香堤大道以及台中新光三越兩地將同步舉辦旋風忍術大挑戰，台北場次更將架設長達5米的巨型忍術鬥技場，邀請家長帶著小朋友在鬥技場上秀出自創旋風忍術陀螺招式，通過一連串關卡試煉即可獲得忍者旋風眼好禮包。

即日起至4月19日，只要於門市消費滿1,600元，亦可獲得樂高兒童節驚喜箱，內含豐富多元的樂高好禮，隨機贈送限定款樂高聯名T-Shirt、樂高托特包、樂高積木包等。一系列精彩活動讓大小朋友都能感受充滿歡樂氣氛的兒童節假期。

樂高推出6款全新旋風忍術陀螺系列，並提供多種經典招式教學讓大人小孩齊練功。圖／台...
樂高推出6款全新旋風忍術陀螺系列，並提供多種經典招式教學讓大人小孩齊練功。圖／台灣樂高提供
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LEGO NINJAGO系列，赤地-旋風火焰大師。圖／台灣樂高提供
LEGO NINJAGO系列，赤地-旋風火焰大師。圖／台灣樂高提供
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歡慶兒童節到來，3月29日起至4月19日止，門市消費滿1,600元即贈兒童節驚喜...
歡慶兒童節到來，3月29日起至4月19日止，門市消費滿1,600元即贈兒童節驚喜箱。圖／台灣樂高提供
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