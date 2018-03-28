兒童節去哪玩？帶著樂高旋風忍術陀螺來鬥技

2018-03-28 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



大人小孩都愛的樂高玩具，近期在台推出全新旋風忍術陀螺系列，結合旋風忍者電影角色與競技陀螺玩法，鬥智又鬥力，呈現玩具新面貌！

樂高旋風忍術陀螺一共推出6種不同角色款式，並於官網提供6種基本玩法招式的影片教學，包括衝鋒術、跳躍術、迴旋術、掌中術、飄移術與禪定術等玩法。為了鼓勵小朋友發揮創意，自創屬於自己的獨門忍術，即日起至4月8日止，更發起創意陀螺招式募集活動，號召小小旋風忍者在活動網頁（https://campaign6.yam.com/legoninjago/）分享最具創意的陀螺招式影片，前三名即可獲得旋風忍者忍術奧義箱。

而因應即將到來的兒童節連假，4月3日至4月8日於台北信義區香堤大道以及台中新光三越兩地將同步舉辦旋風忍術大挑戰，台北場次更將架設長達5米的巨型忍術鬥技場，邀請家長帶著小朋友在鬥技場上秀出自創旋風忍術陀螺招式，通過一連串關卡試煉即可獲得忍者旋風眼好禮包。