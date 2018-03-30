親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

美擴大嚴審旅客和移民 申請簽證須提供社媒、電郵和電話

狄鶯子涉恐嚇 律師：除非走移民途徑 已不可能在美國就學

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

udn買東西及忠義基金會愛心大使孫盛希邀您用愛助養失依兒，即日起至4月30日止，凡參與待用物資認購者，可獲得udn買東西300折價券，依下單次數回饋無上限。您所認購的物資將直接寄送至財團法人忠義社會福利事業基金會，提供失依孩童安置生活使用，讓他們溫飽三餐，幸福長大！

愛心大使孫盛希 邀請您一起幫助孩子長大

幫助缺乏安全感的婷婷與經濟困難的阿忠 幸福地成長

失去安全感的婷婷在忠義基金會被溫柔地照顧著，隨著泡泡飄向天空，忠義基金會也希望婷...
失去安全感的婷婷在忠義基金會被溫柔地照顧著，隨著泡泡飄向天空，忠義基金會也希望婷婷過去的陰影能隨風而逝。圖由忠義基金會提供。
分享

受到家庭不當對待而來到緊急庇護家園安置的婷婷，從她身上時常能感受到不安緊張的情緒，因為心理上缺乏安全感，所以當黑夜來臨時，則要保育媽媽陪在身旁哄著她，才能安心入睡。某天玩起遊戲時，見到隨風飛揚的泡泡讓她打開久違的開心笑容，忠義基金會也期許，婷婷看見泡泡飛起的那一刻，心中的痛痛也會跟著隨風而逝。

在台灣經濟景氣低迷的狀態下，出於經濟貧困而無力扶養的狀況也是屢見不鮮。忠義基金會收養的阿忠，就是一個例子，阿忠的母親無奈地將他進行出養，懵懂的他在育幼院家園與其他孩子一起生活著。阿忠喜歡向保育媽媽們討抱抱，在忠義基金會保育媽媽們溫暖地環繞下，才會讓他感到安全及幸福。但他總時不時地望向門外，期待著能與自己的媽媽共享天倫之樂。

現在也希望您一起伸出援手，認捐物資，給這些在心理、生理上失去依靠的孩子幫助，只要參與udn買東西待用物資活動，認購物資就能幫助失依孩童的生活所需，udn買東西更回饋認購物資者300折價券，幫助別人的同時也能在下次購物時省錢，達到雙贏的效果。

在忠義基金會的成長的阿忠被保育媽媽提供的安全感所包圍，忠義基金會也希望阿忠能幸福...
在忠義基金會的成長的阿忠被保育媽媽提供的安全感所包圍，忠義基金會也希望阿忠能幸福平安地長大。圖由忠義基金會提供。
分享

忠義基金會服務全台灣0至18歲的失依兒少，提供全方位兒少安置服務，透過保育媽媽們細心照顧，營造家庭般的溫暖氛圍，讓孩子逐漸卸下心中防備的高牆，重拾開心笑容與生命的希望。此外亦透過國內外收出養媒合服務，讓孩子在幸福中找尋回家機會。忠義秉持「忠愛孩子、義不容辭」精神，以愛為幸福出發點，陪伴孩子溫暖成長。已經用愛照顧失依兒少超過60年，撫育７,500多位孩子長大成人，十餘年來圓滿500多個收養家庭。

udn買東西媒合社福團體 聚集愛心散播正面力量

udn買東西長期執行公益活動，關心台灣社會弱勢，散播愛至台灣各個角落。圖由udn...
udn買東西長期執行公益活動，關心台灣社會弱勢，散播愛至台灣各個角落。圖由udn買東西提供。
分享

udn買東西為落實企業社會責任，從2015年持續舉辦「待用物資公益活動，至今募集到的款項將近180萬，實際幫助超過40個弱勢社福團體。

udn買東西以正派、創新、關懷的企業核心，除帶給消費者最有溫度的商品、價值與服務外，亦以「最懂你的購物網站」自許，長期於平台公益雲集專區，發起待用物資、愛心百元捐及公益競標等活動，整合平台資源、關心社會弱勢、散播正面力量，邀請您也一同散播愛心至台灣社會的各個角落。

超值採購清單

忠義基金會待用物資

流浪動物花園協會待用物資

近期文章推薦

年後纖體大作戰 找回緊實窈窕的魔鬼身材

輕鬆享瘦就這麼簡單 開啓家中的運動計畫吧

「震」驚危坐！地震來臨前 該準備的5項救命物

變瘦不求人！年後輕鬆甩油大作戰

udn買東西公益活動孫盛希

相關新聞

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

「0元機票」隨機出沒！台灣虎航20條航線統統有優惠

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03

陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

漫畫《神之雫》搬上餐桌！ 史無前例的餐酒跨界來了

2018-03-29 18:04

新品牌Olivia Burton 英式花園登台盛放

2018-03-29 17:56

挑戰最高CP值！ 牛角燒肉推新菜單

2018-03-29 17:55

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

賞櫻季！華信明起推台中—名古屋包機

2018-03-29 17:15

百貨母親節促銷登場 祭滿千送百再抽豪華郵輪行

2018-03-29 16:15

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身

2018-03-29 14:23

櫃姐不再跟前跟後 「無壓力店舖」美妝新零售時代來臨

2018-03-29 13:39

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

兩廳院首次公布售票數據 三種星座最具藝文消費力

2018-03-29 12:35

美牛新部位嘗鮮！全台首見嫩角尖沙朗 快閃1個月

2018-03-29 11:42

繽紛可愛又好玩實用 兒童節科技好禮就是它們

2018-03-29 11:05

台客旅行中看網路廣告 赴日或泰有差異

2018-03-29 09:51

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40

甜點跨界新組合！燕窩變蛋糕 珍奶入冰品7-11獨賣

2018-03-29 08:39

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

浮誇春夏 驚奇大「帽」險

2018-03-28 23:41

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

范冰冰代言De Beers美鑽 直呼想生女兒！

2018-03-28 20:27

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

劉以豪COACH派對發豪語 「我已來到人生巔峰」

2018-03-28 20:24

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

范冰冰來台展高EQ，但稱好姊妹張鈞甯「神經病」？

2018-03-28 19:04

全世界最大無印良品在大阪 文青風超市還賣生魚片！

2018-03-28 19:02
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

「0元機票」隨機出沒！台灣虎航20條航線統統有優惠

2018-03-29 23:08

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身

2018-03-29 14:23

小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店

2018-03-28 23:35

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

百人就有一人思覺失調 青春期有4類症狀要就醫

2018-03-29 10:54

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

復康巴士藏危機 竟害中風翁摔傷

2018-03-29 10:36

芒果「瘋花」畸形不結果 不是天氣搞怪而是生病了

2018-03-29 10:47

阿里山公路接連坍方落石 空拍勘查邊坡

2018-03-29 09:55

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21

影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58

中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

清明連假歷來最長 賀陳旦：交通疏運挑戰比春節大

2018-03-29 10:46

女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命

2018-03-29 12:39

桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top