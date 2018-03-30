認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

udn買東西 及忠義基金會愛心大使孫盛希邀您用愛助養失依兒，即日起至4月30日止，凡參與 待用物資 認購者，可獲得 udn買東西 300折價券，依下單次數回饋無上限。您所認購的物資將直接寄送至財團法人忠義社會福利事業基金會，提供失依孩童安置生活使用，讓他們溫飽三餐，幸福長大！

愛心大使孫盛希 邀請您一起幫助孩子長大

幫助缺乏安全感的婷婷與經濟困難的阿忠 幸福地成長

失去安全感的婷婷在忠義基金會被溫柔地照顧著，隨著泡泡飄向天空，忠義基金會也希望婷婷過去的陰影能隨風而逝。圖由忠義基金會提供。 分享 facebook

受到家庭不當對待而來到緊急庇護家園安置的婷婷，從她身上時常能感受到不安緊張的情緒，因為心理上缺乏安全感，所以當黑夜來臨時，則要保育媽媽陪在身旁哄著她，才能安心入睡。某天玩起遊戲時，見到隨風飛揚的泡泡讓她打開久違的開心笑容，忠義基金會也期許，婷婷看見泡泡飛起的那一刻，心中的痛痛也會跟著隨風而逝。

在台灣經濟景氣低迷的狀態下，出於經濟貧困而無力扶養的狀況也是屢見不鮮。忠義基金會收養的阿忠，就是一個例子，阿忠的母親無奈地將他進行出養，懵懂的他在育幼院家園與其他孩子一起生活著。阿忠喜歡向保育媽媽們討抱抱，在忠義基金會保育媽媽們溫暖地環繞下，才會讓他感到安全及幸福。但他總時不時地望向門外，期待著能與自己的媽媽共享天倫之樂。

現在也希望您一起伸出援手， 認捐物資 ，給這些在心理、生理上失去依靠的孩子幫助，只要參與 udn買東西 的 待用物資 活動， 認購物資 就能幫助失依孩童的生活所需， udn買東西 更回饋認購物資者300折價券，幫助別人的同時也能在下次購物時省錢，達到雙贏的效果。

在忠義基金會的成長的阿忠被保育媽媽提供的安全感所包圍，忠義基金會也希望阿忠能幸福平安地長大。圖由忠義基金會提供。 分享 facebook

忠義基金會服務全台灣0至18歲的失依兒少，提供全方位兒少安置服務，透過保育媽媽們細心照顧，營造家庭般的溫暖氛圍，讓孩子逐漸卸下心中防備的高牆，重拾開心笑容與生命的希望。此外亦透過國內外收出養媒合服務，讓孩子在幸福中找尋回家機會。忠義秉持「忠愛孩子、義不容辭」精神，以愛為幸福出發點，陪伴孩子溫暖成長。已經用愛照顧失依兒少超過60年，撫育７,500多位孩子長大成人，十餘年來圓滿500多個收養家庭。

udn買東西媒合社福團體 聚集愛心散播正面力量

udn買東西長期執行公益活動，關心台灣社會弱勢，散播愛至台灣各個角落。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

udn買東西 為落實企業社會責任，從2015年持續舉辦「 待用物資 」公益活動，至今募集到的款項將近180萬，實際幫助超過40個弱勢社福團體。

udn買東西 以正派、創新、關懷的企業核心，除帶給消費者最有溫度的商品、價值與服務外，亦以「最懂你的購物網站」自許，長期於平台公益雲集專區，發起 待用物資 、愛心百元捐及公益競標等活動，整合平台資源、關心社會弱勢、散播正面力量，邀請您也一同散播愛心至台灣社會的各個角落。

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