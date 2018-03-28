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吉吉哈蒂德姐妹的FF款新品 網路搶先開賣1個月

2018-03-28 16:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

貝嫂都愛逛的NET-A-PORTER和FENDI獨家合作，搶先上市FF迷你系列，4月13日起在網站上進行為期一個月的全球首購，5月14日之後到年底才在部分FENDI 精品店和官網販售，滿足想搶先擁有的族群。

FF Capsule系列的特色就是高調的品牌logo，早前吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）姊妹就曾穿過同樣是闡揚logo工藝的FF系列；這次全新推出的FF Capsule系列是為讚揚品牌歷史背景和回歸經典FF logo而設計，卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1965年即曾設計出FF logo，結合FENDI的奢侈與戲謔態度，而今運用方形logo延伸出連帽大衣、帽T、毛毛拖鞋以及Kan I等單品，採用經典煙草色與黑色，以及黑白色系的視覺。

品牌於4月12日將在倫敦舉辦FF Capsule系列發表活動，並於杜拜推出期間限定店。精品店商NET-A-PORTER位居龍頭之一，除了與精品品牌合作網路限定系列，也曾和莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）推出限定鞋履，這次與FENDI的搶先開賣也為合作雙邊品牌增添話題。

FENDI FF Logo Capsule系列皮草拖鞋，價格未定。圖／FENDI...
FENDI FF Logo Capsule系列皮草拖鞋，價格未定。圖／FENDI提供
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FENDI FF Logo Capsule系列巫婆吊飾，價格未定。圖／FENDI...
FENDI FF Logo Capsule系列巫婆吊飾，價格未定。圖／FENDI提供
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蔡詩芸手拿FF logo秀上款購物袋。圖／取自IG
蔡詩芸手拿FF logo秀上款購物袋。圖／取自IG
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NET-A-PORTER和FENDI獨家合作，搶先上市FF迷你系列。圖／FEND...
NET-A-PORTER和FENDI獨家合作，搶先上市FF迷你系列。圖／FENDI提供
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FENDI FF Logo Capsule Mon Tresor包款，價格未定。...
FENDI FF Logo Capsule Mon Tresor包款，價格未定。圖／FENDI提供
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貝拉哈蒂德也身穿FF logo系列。圖／取自IG
貝拉哈蒂德也身穿FF logo系列。圖／取自IG
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吉吉哈蒂德之前穿的FF logo系列。圖／FENDI提供
吉吉哈蒂德之前穿的FF logo系列。圖／FENDI提供
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FENDI FF Logo Capsule系列Kan I的F包款，價格未定。圖／...
FENDI FF Logo Capsule系列Kan I的F包款，價格未定。圖／FENDI提供
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杜拜

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