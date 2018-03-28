吉吉哈蒂德姐妹的FF款新品 網路搶先開賣1個月

2018-03-28 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



貝嫂都愛逛的NET-A-PORTER和FENDI獨家合作，搶先上市FF迷你系列，4月13日起在網站上進行為期一個月的全球首購，5月14日之後到年底才在部分FENDI 精品店和官網販售，滿足想搶先擁有的族群。

FF Capsule系列的特色就是高調的品牌logo，早前吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）姊妹就曾穿過同樣是闡揚logo工藝的FF系列；這次全新推出的FF Capsule系列是為讚揚品牌歷史背景和回歸經典FF logo而設計，卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1965年即曾設計出FF logo，結合FENDI的奢侈與戲謔態度，而今運用方形logo延伸出連帽大衣、帽T、毛毛拖鞋以及Kan I等單品，採用經典煙草色與黑色，以及黑白色系的視覺。