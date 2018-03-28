香港打卡新熱點！香取慎吾首件海外塗鴉在這裡

2018-03-28 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



香港旅遊發展局為宣傳3月的香港藝術月，特別邀請日本巨星兼新晉國際藝術家香取慎吾來香港為他的首件海外藝術作品進行揭幕儀式。香取慎吾的作品名為《大口龍仔》，是一幅大型的彩繪塗鴉，畫作位於中環至半山自動扶手電梯旁、蘇豪區些利街的牆面，牆上還有他的名字「＃香港慎吾アート」。港旅局預料，此地勢必成為全新打卡熱點。

談到這次的合作，香取慎吾表示，「大約20年前首次來香港拍攝電影，自此被冠以『大口仔』的綽號。今天我很高興再次回到這裡，希望自己就像龍一樣，透過我的藝術作品，為香港人及世界各地的旅客帶來活力！」

2017年6月，香取慎吾在中環拍攝人氣日本電視節目期間，被區內濃厚的藝術氣息和百花齊放的街頭藝術深深吸引，促使他選擇中環創作第一件壁畫作品。今年3月24至27日「香港藝術月」期間來港，花了3個晚上完成《大口龍仔》的創作，這是他在日本以外的首件公共藝術作品。香取慎吾在日本青森市津輕鐵道列車車廂，也有一件公共藝術品，吸引無數旅客遠赴當地一睹風采。