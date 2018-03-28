親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

佛心！雇主拿1萬給外籍看護「沒花完不要回來」

香港打卡新熱點！香取慎吾首件海外塗鴉在這裡

2018-03-28 16:57聯合報 記者羅建怡╱即時報導

香港旅遊發展局為宣傳3月的香港藝術月，特別邀請日本巨星兼新晉國際藝術家香取慎吾來香港為他的首件海外藝術作品進行揭幕儀式。香取慎吾的作品名為《大口龍仔》，是一幅大型的彩繪塗鴉，畫作位於中環至半山自動扶手電梯旁、蘇豪區些利街的牆面，牆上還有他的名字「＃香港慎吾アート」。港旅局預料，此地勢必成為全新打卡熱點。

談到這次的合作，香取慎吾表示，「大約20年前首次來香港拍攝電影，自此被冠以『大口仔』的綽號。今天我很高興再次回到這裡，希望自己就像龍一樣，透過我的藝術作品，為香港人及世界各地的旅客帶來活力！」

2017年6月，香取慎吾在中環拍攝人氣日本電視節目期間，被區內濃厚的藝術氣息和百花齊放的街頭藝術深深吸引，促使他選擇中環創作第一件壁畫作品。今年3月24至27日「香港藝術月」期間來港，花了3個晚上完成《大口龍仔》的創作，這是他在日本以外的首件公共藝術作品。香取慎吾在日本青森市津輕鐵道列車車廂，也有一件公共藝術品，吸引無數旅客遠赴當地一睹風采。

香取慎吾創作的《大口龍仔》位於「舊城中環」（中環些利街與荷李活道交界），將作為長期展出。除外，香港旅遊局將繼續透過其官方網站、社交媒體平台及短片推廣「舊城中環」區，介紹香取慎吾的藝術作品，鼓勵世界各地的粉絲和旅客以#hkshingoart或＃香港慎吾アート在社交媒體平台上分享相片。

香取慎吾的首件海外塗鴉作品。圖／港旅局提供
香取慎吾的首件海外塗鴉作品。圖／港旅局提供
分享
日本巨星兼新晉國際藝術家香取慎吾專程到港塗鴉創作。圖／港旅局提供
日本巨星兼新晉國際藝術家香取慎吾專程到港塗鴉創作。圖／港旅局提供
分享

香港公共藝術列車

相關新聞

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

吉吉哈蒂德姐妹的FF款新品 網路搶先開賣1個月

2018-03-28 16:57

台灣旅客最愛的度假島 石垣搶第一

2018-03-28 16:56

野柳泊逸改掛薆悅酒店 吳長芳以西式餐點詮釋在地海鮮

2018-03-28 16:38

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

百貨母親節檔期開打！美妝品牌推出促銷特惠

2018-03-28 14:26

粉紅控看過來！保養組也推出「櫻花系列商品」

2018-03-28 14:26

亞洲50最佳餐廳 祥雲龍吟首入選獲第47名

2018-03-28 13:53

孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30

香奈兒CHANEL頂級珠寶 獅王回歸

2018-03-28 00:24

亞洲50大餐廳出爐！RAW升至第15名 台灣共3家入選

2018-03-28 00:22

石蚵、紫菜入菜 「澎湖故事宴」4月7日上桌

2018-03-27 23:32

睡得好更健康 兒童節幫寶寶換張好床

2018-03-27 23:30

4K投影夯 到高雄國際HI-END音響大展感受視覺衝擊

2018-03-27 21:43

吸台客 日本北關東三縣推田園旅遊

2018-03-27 21:35

張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09

人氣聯名！日可麗餅屋攜手辻利 推沉穩大人系甜點

2018-03-27 20:43

friDay影音、音樂同步直播hito流行音樂獎頒獎

2018-03-27 19:06

限量熱血勁駒 Vantage AMR V8/V12車型將至

2018-03-27 18:49

SOGO策展人氣王 日本展連霸31年

2018-03-27 18:12

自用、商務兩相宜 福斯商旅導入Caddy Maxi Van

2018-03-27 17:54

超商冰品大車拚！日韓商品搶鋒頭 顏值系攻佔社群版面

2018-03-27 17:50

孫芸芸和小S裝慵懶 時尚態度仍爆棚

2018-03-27 17:14

搖搖粉回來了 麥當勞全新「搖搖樂雞腿排」登場

2018-03-27 16:46

蘇志燮真環保不洗澡？ 抵台穿搭和前天同一套

2018-03-27 16:21

腿不夠長？學昆凌來雙厚底鞋增高

2018-03-27 16:21

兒時味道大變身！乖乖用「喝」的 全家獨賣椰子牛乳

2018-03-27 16:21

OK超商搭韓風 推韓系文具店中店

2018-03-27 15:29

7-ELEVEN集點出新招 植栽也能送

2018-03-27 15:28

7-11拉拉熊粉嫩櫻花季集點送 這7款實在太萌！

2018-03-27 12:25

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

韓迷必敗！人氣文具店10X10進軍超商 全台買得到

2018-03-27 11:13

回來了！「山海樓」仁愛路試營運 推套餐、桌菜優惠

2018-03-26 23:16

老爹鞋帶頭衝 百貨初夏「購購購」

2018-03-26 22:14

福特衝銷售 強化休旅陣容

2018-03-26 22:11

無鋼圈照樣「胸」 零感女人好怦然

2018-03-26 22:10

品牌開新店 宣揚女性意識、環保理念

2018-03-26 18:47

熱到吃冰冰！全家獨家導入日韓網紅級夯冰品 搶先亮相

2018-03-26 17:23

全世界最迷你小廚師繼續煮！晶華安可加場開放至7月底

2018-03-26 16:47
看更多

熱門文章

錢多卻過得不開心 台積電菜鳥：該忍耐下去？

2018-03-27 19:18

老婆太累不想煮飯 夫竟要婆婆下跪逼妻認錯

2018-03-27 20:43

準公公每月給2萬要她在家帶小孩 網友一句話突破盲點

2018-03-27 21:45

生命奇雞！ 寺廟驚見無頭雞 飯照吃路照走生猛活跳

2018-03-28 10:46

她與癌共處24年 是因為做了這個決定

2018-03-27 18:14

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15

亞洲50大餐廳出爐！RAW升至第15名 台灣共3家入選

2018-03-28 00:22

罹癌護理師遺願 當學弟妹大體老師

2018-03-27 23:27

清明連假天氣 氣象局：降雨機率增 溫度下降趨勢

2018-03-28 08:34

搖搖粉回來了 麥當勞全新「搖搖樂雞腿排」登場

2018-03-27 16:46

原來通關密語是這樣！十大文化人才會說的約炮語錄

2018-03-28 11:35

健保改制？ 健保署：優先考量民眾權益

2018-03-27 23:49

常被一次掃空 愛心冰箱「走味」

2018-03-27 23:49

腿部行走痠痛 小心是動脈血管阻塞嚴重恐截肢

2018-03-28 07:25

肝硬化無聲無息 可別等到出現這些症狀才注意

2018-03-28 11:25

孫芸芸和小S裝慵懶 時尚態度仍爆棚

2018-03-27 17:14

女性臉譜／二姊

2018-03-28 06:00

張軒睿穿度假風襯衫想衝浪耍帥 謝佳見16歲就被LV圈粉

2018-03-27 21:09

35歲以下悶世代 最擔心這三件事

2018-03-28 11:40

今日星座運勢／巨蟹 認真生活工作 享受人生

2018-03-28 00:00

減重的新趨勢「間歇性斷食」 呼你瘦比巴

2018-03-28 12:04

連假前好天氣 清明恐降雨降溫

2018-03-28 08:28

為母心情／第一位

2018-03-28 06:00

部分負擔改為定率制？ 健保署：民眾荷包不容隨便挑戰

2018-03-27 20:00

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

影／澡盆黃色小鴨是細菌天堂！ 研究揭內部藏滿病菌

2018-03-28 10:56

太幸運了 刮中百萬又中539頭獎

2018-03-27 22:58

吳德榮：今起至周日好天氣 高溫上看30度

2018-03-28 06:16

幼兒竟中風！ 女娃1歲就曾腦出血、單側癱瘓

2018-03-28 11:12

台灣青光眼患者 十年翻倍成長

2018-03-28 11:08

紫斑蝶來了！搭熱氣球俯瞰雲林好山水

2018-03-28 12:57

入春必作3件事 除濕、防水、滅塵螨 有效減少過敏源

2018-03-28 12:31

血壓低、手腳冰冷 久坐族當心青光眼來敲門

2018-03-28 11:50

童言童語／耶誕老人的包裝紙

2018-03-28 06:00

勞工擔心工時放寬可怕在將來？ 勞動部：不讓例外變原則

2018-03-27 22:51

小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19

心痛墾丁寄居蟹怪模樣 「蟹媽」6年為3萬隻換新家

2018-03-27 18:46

那瑪夏螢火蟲現身 即將進入大爆發期

2018-03-26 21:38

早晚溫差大 注意調整衣物

2018-03-28 05:02

決定讓毛寶貝成為一家人？7件事你一定要先考慮

2018-03-28 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top