台灣旅客最愛的度假島 石垣搶第一

2018-03-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



炎炎夏日即將到來，海島度假轉夯！Club Med根據2017年全球旅客資料分析，夏季最受歡迎的海島度假村前三名分別是三亞、民丹島、普吉島；台灣旅客則最愛石垣島，即起至10月推出石垣包機，直飛55分鐘可抵，欲將再掀熱潮。

近年因網路訂房平台和廉價航空興起，自由行旅客逐年增加，根據觀光局2016年調查顯示，已高達近7成國人出國採自由行，其中，Club Med一價全包式的度假模式解決了行程規劃、語言等困擾，成長快速。

根據2017年Club Med全球資料數據發現，2017年夏季選擇前往亞洲海島的旅客逐年增加，位居第一名的三亞度假村2017年造訪人次成長高達34%，有近2.5萬人次前往，其中台灣旅客佔比為11%。對於台灣旅客而言，三亞海島旅遊價格最為親民，5天4夜每人3萬元有找，也成為旅客選擇Club Med度假村的入門首選。

此外，根據2016至2017年夏季Club Med台灣旅客資料顯示，最受到國人歡迎的海島度假村依序為石垣島、三亞、巴里島，其中高達近7成國人在夏季時會選擇前往石垣島及三亞海島度假村。台灣旅客過往較為陌生的民丹島，2017年迅速成長高達2倍，被視為具有潛力的海島假期新選擇。

Club Med Tomamu北海道度假村今年6月15日至10月7日也將首次在夏季開村，由專業G.O從旁協助進行豐富多元的運動項目。其他亞洲精選度假村7至8月另推出小小探險家夏令營，每日皆安排不同的課表。此外，根據調查，最受台灣旅客歡迎的5大項夏日活動為空中飛人、海灘派對、海邊瑜珈、浮潛、風浪板和風帆，其中最招牌活動莫過於「空中飛人」，在中國三亞、石垣島、民丹島、巴里島等海島度假村都能嘗試體驗。