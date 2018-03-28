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孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

這幾季時尚圈吹起Logo復興運動，不再將品牌的商標看成是「招搖」、「炫富」象徵，無論是大方正面秀出單一Logo字樣，或是密密麻麻地排列組合，都傳遞出一種經典重塑的性格魅力。

Gucci創意總監Alessandro Michele上任後，可說是帶起這波Logo復興運動，他認為品牌歷史悠久的任何元素都應該可以再造並注入新時代的風格，延長、拓展與消費者的溝通。他說：「我喜歡Gucci的Logo，那個標誌給予品牌力量。」他強調Logo就像是品牌的象形文字，這個標誌讓一切設計強大，與其捨棄不如賦予新生，更能彰顯價值。

今年春夏，Alessandro Michele以日本電子遊戲公司SEGA字體為靈感，將早春系列就出現的「Gucci」中世紀拼法「GUCCY」字型重新設計，印在包款、鞋履、帽子等單品上，尤其以搶眼的金色呈現，更具霸氣。

而同樣是Logo愛好者的BALENCIAGA，延續之前所推出宛如巧克力包裝紙的設計，今年春夏主打Souvenir Bag繼續以滿版的Logo排列組合高調出擊。而源自復古提花面料Logo證件袋的BB Round包款，則是用絲絨面料加上雙B Logo典雅地再現經典。

BB Round包款，(S)63,200元，(M)79,100元。圖／BALEN...
BB Round包款，(S)63,200元，(M)79,100元。圖／BALENCIAGA提供
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Souvenir Bag，64,100元。圖／BALENCIAGA提供
Souvenir Bag，64,100元。圖／BALENCIAGA提供
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Souvenir Bag，64,100元。圖／BALENCIAGA提供
Souvenir Bag，64,100元。圖／BALENCIAGA提供
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Guccy Print金色皮革燙印肩背包 (藍)，59,000元。圖／Gucci...
Guccy Print金色皮革燙印肩背包 (藍)，59,000元。圖／Gucci提供
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孫芸芸背帶Guccy Print金色皮革燙印肩背包。圖／Gucci提供
孫芸芸背帶Guccy Print金色皮革燙印肩背包。圖／Gucci提供
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Dionysus Guccy金色皮革燙印酒神包，12萬3,300元。圖／Gucc...
Dionysus Guccy金色皮革燙印酒神包，12萬3,300元。圖／Gucci提供
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Guccy Print金色皮革燙印球鞋，33,600元。圖／Gucci提供
Guccy Print金色皮革燙印球鞋，33,600元。圖／Gucci提供
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Guccy Print金色皮革燙印手拿包，36,700元。圖／Gucci提供
Guccy Print金色皮革燙印手拿包，36,700元。圖／Gucci提供
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Gucci

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