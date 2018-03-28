孫芸芸愛炫富？其實是Logo復興運動正夯

2018-03-28 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



這幾季時尚圈吹起Logo復興運動，不再將品牌的商標看成是「招搖」、「炫富」象徵，無論是大方正面秀出單一Logo字樣，或是密密麻麻地排列組合，都傳遞出一種經典重塑的性格魅力。

Gucci創意總監Alessandro Michele上任後，可說是帶起這波Logo復興運動，他認為品牌歷史悠久的任何元素都應該可以再造並注入新時代的風格，延長、拓展與消費者的溝通。他說：「我喜歡Gucci的Logo，那個標誌給予品牌力量。」他強調Logo就像是品牌的象形文字，這個標誌讓一切設計強大，與其捨棄不如賦予新生，更能彰顯價值。

今年春夏，Alessandro Michele以日本電子遊戲公司SEGA字體為靈感，將早春系列就出現的「Gucci」中世紀拼法「GUCCY」字型重新設計，印在包款、鞋履、帽子等單品上，尤其以搶眼的金色呈現，更具霸氣。