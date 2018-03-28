別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



隨著《台北米其林指南 2018》摘星餐廳的公布，在國人狂熱追星風潮帶動下，近來的美食市場好熱鬧。但，除了米其林星級餐廳外，日本百年鰻魚名店、韓式銅盤烤肉排隊店家，還有全台50間以上的五星級飯店與Buffet餐廳，近期都有限定優惠。

春暖開運套餐。 小倉屋/提供 分享 facebook

日百年鰻魚店小倉屋／轉好運送2000份餐點

源自於日本百年鰻魚名店的「小倉屋」是國父紀念館商圈新崛起的美食名店，擁有百年炙烤工法的鰻魚料理美味，近一年來帶動台灣品鰻新熱潮。

小倉屋為歡慶來台一周年，即日起到4月15特別推出期間限定、讓用餐客人吃開運的「春暖開運套餐」外，還加碼推出「轉好運」活動，只要點套餐就可從福引搖珠機「轉」出開運好禮，福引搖珠機共有三種不同顏色的球珠，分別代表「吉」、「中吉」及「大吉」，只要轉到「吉」的顏色球珠可以獲得價值150元的酒燒雞肉串，「中吉」可以獲得價值240元的白燒鰻魚（四切），最大獎「大吉」則是台灣鮮少見到已成為小倉屋最新人氣新品的柳川鰻魚燒，共計有2000份要讓大家試手氣。

酒燒雞肉串。 小倉屋/提供 分享 facebook

小倉屋「春暖開運套餐」在設計上不僅兼顧了春天的繽紛視覺，在料理上更以輕烹結合調味輕點綴的技法，讓食材立刻展現出有滋有味，相當對春天的胃。

不僅如此，也把象徵開運、祝福好運的食材運用其中，如：和風柚子海老，蝦子外型像駝背且鬍鬚斑斑的老人，表示長壽；煮物中紅白魚板的紅色象徵驅魔、白色代表淨化，香菇等黑色食物據說就有除厄運的效果；刺身結合魚卵表示多子多孫；金黃色南瓜表示開運發財；玉子燒因圓滑的外型與口感，象徵順心圓滿；烤物以雞腿肉為主，雞肉是象徵升遷、工作運上升的食材，會讓工作神采奕奕並增加好人緣。

銅盤統一時代店推出659元的「美國頂級肋眼吃到飽」。 豆府餐飲/提供 分享 facebook

韓式料理餐飲集團-豆府餐飲集團旗下品牌「銅盤統一時代店」即日起則是首推只要659元的「美國頂級肋眼吃到飽」，直接挑戰信義區的五星級飯店，點燃吃到飽市場餐飲新戰火。而除了美國頂級肋眼外，店內也提供高品質的美國安格斯牛、大成安心雞、產銷履歷雲林快樂豬等及多種韓食新鮮蔬菜等食材，皆自助無限吃到飽。

豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，一般來說五星級飯店肋眼吃到飽基本都要1080元另加10%服務費，但在銅盤只要約二分之一價格就可以吃到同等級的美國肋眼。

此外，還推出VIP禮遇，特製專屬蔬菜高湯搭配「黃金7秒川燙7分熟」的口感最佳，再搭配主廚秘製黑白雙沾醬入口滑順軟中帶勁，或直接放上烤盤至五分熟的半熟口感，吃下頂級肋眼於口中化開吃出百分百原味頂級肋眼香氣，並特別選用專用紅盒常保鮮，專人服務送上桌，每日限量100人次（午餐時段/晚餐時段各50人）。

探索廚房爐烤料理。 寒舍艾美酒店/提供 分享 facebook

EZTABLE「食尚Buffet月」／50家餐廳祭出7折優惠

EZTABLE的「食尚Buffet月」活動已經展開，活動至4月15日。主辦單位表示，這次以台灣人最熱愛的Buffet餐廳為主軸，集結全球知名如台北君悅酒店、台北文華東方酒店、台北寒舍艾美酒店，以及在台高人氣的欣葉日本料理、漢來海港自助餐廳等全台50家以上的五星級飯店與Buffet餐廳，提供平均7折優惠，更有55折前所未見的超低價優惠。

此外，EZTABLE也特別推出「食尚擺盤」活動，邀請「風尚露營女王-雪莉蓮夢露Sherry」示範與提點，藉由選取Buffet餐檯上的料理與醬汁元素，將色調豐富的食材組合出鮮亮配色，以同盤中不出現超過三種不同的料理為原則，透過減法美學，呈現具有美感的視覺饗宴。即日起只要預訂「食尚Buffet月」，並上傳於Buffet餐廳用餐時所拍攝您的時尚擺盤照片到 Facebook，就有機會抽台北-曼谷來回機票。