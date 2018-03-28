百貨母親節檔期開打！美妝品牌推出促銷特惠

2018-03-28 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



DARPHIN全效舒緩經典組，原價7717元，特價6000元。 圖／業者提供 分享 facebook

百貨公司上半年最大盛事母親節檔期陸續開打，各大美妝品牌無不摩拳擦掌，推出各項促銷特惠組合，提供消費者聰明選購禮物討好媽媽，也可以趁此機會為自己添購上半年所需美妝保養品足夠的用量。

今年的母親節檔期，主要百貨公司促銷活動從3月15日嘉義耐斯百貨展開序幕，全台新光三越將於4月4日加入母親節戰場，也包括了美麗華百樂園與大葉高島屋，台北忠孝、復興、敦南SOGO將於4月6日開打，而其他遠東百貨體系則預計於4月12日加入促銷行列。

針對追求完美底妝的媽媽，M．A．C推出多款底妝特惠組，尤其是針對夏季飆汗、毛孔、暗沉、出油、脫妝等困擾，推出相當於86折的完美超持妝無瑕組，以及專為亞太區女性研發的超顯白系列，具有保濕亮白功能，推出相當於75折的超顯白粉餅發光組，74折的超顯白氣墊透亮組。

完美底妝偷吃步／第一步先「保濕」

M．A．C彩妝師也公布時尚後台的偷吃步的底妝上法，妝前先使用超顯白保濕化妝水，先拋光肌膚再使用安瓶補水，然後擦上妝前瞬間保濕精華，就能讓後續底妝怎麼上怎麼貼，即使素顏也會發光。

針對敏感肌膚媽咪，DARPHIN推薦品牌最受歡迎的抗敏產品「全效舒緩經典組」，內含可深層調理肌膚健康，降低肌膚脆弱，有療癒小粉紅暱稱的的全效舒緩精華液，以及相互搭配的全效舒緩化妝水、全效舒緩面霜，提升肌膚健康狀態，讓後續保養更好吸收，上妝也更服貼。

母親節搶屯貨／大容量加大品受歡迎

清潔等基礎保養日常用量大，不妨利用母親節或周年慶檔期一次購足半年的用量，針對精打細算者RMK母親節特惠組合限定推出潔膚油二瓶入的明星潔顏超值組，使用100%清爽的植物萃取油，添加柑橘薄荷香氛，讓肌膚清潔之後，透過香氛療癒達到身心靈放鬆，沉浸在快樂潔膚時光。

RMK明星潔顏超值組合，原價2400元，特價1920元。 圖／業者提供 分享 facebook

SK-II青春露的愛用者的聰明採購方式，謹記越大瓶單價越便宜，以160ml包裝來說，相當於每毫升售價28元，大一點的230ml包裝相當於每毫升售價24元，母親節檔期推出的親春加大限定330ml，售價6642元，相當於每毫升20.2元，可滿足每天都要使用還要拿來敷臉的青春露重度使用者。

SK-II青春加大限定330ml，特價6642元。 圖／業者提供 分享 facebook

台灣百貨公司特有的母親節和周年慶檔期競爭激烈，大容量加大品成為品牌鞏固忠誠愛用者的秘密武器，Jurlique針對2018母親節在台灣領先全球獨家首賣兩款明星產品限量加大版，「2018玫瑰活膚露奢華限定版」，以及頂級抗老精華「臻萃活顏極致精華豪華限量版」，分別相當於86折和8折，滿足喜歡天然保養抗老需求的媽咪。

Jurlique玫瑰活膚露奢華加大限定版200ml，原價2900元，特價2500元。 圖／業者提供 分享 facebook

伊麗莎白雅頓比照周年慶規格，以最新最強最搶手的明星商品包裝母親節特惠組，今年母親節最划算的應屬32折的「21天霜經典長效保濕組」，一組包含兩瓶正貨；首度推出年輕人最愛的綠茶香水沐浴組，3瓶500ml大容量沐浴膠，原價2700元母親節檔期只要1000元，也有37折的優惠。