鹽之花香調J’adore Injoy愉悅淡香水帶來全新體驗

城市的壓力生活，讓女性忘記曾有的微笑，愉悅的感受不僅影響外表散發從容優雅，舉手投足更傳遞許多正面能量，令人印象深刻。

愉悅是散發自信的第一步! 失去了愉悅感，神色黯淡無光，自信心也大受影響，學不會由內而外綻放自信，不妨反覆練習：輕盈的腳步、緩慢的呼吸，或許偶爾望向天際，下一秒卻俏皮自拍，在鏡頭裡與心情相遇，另一個更棒的方法，是噴灑名字叫做愉悅的香水。

J’adore代言人莎莉賽隆展現的性感自信，總能征服女性的心。 圖／迪奧 提供 分享 facebook

迪奧J’adore家族系列展現女性愉悅自信，獨特的香氣能喚醒感官，連結各種美好想像，迪奧J’adore Injoy愉悅淡香水蘊含珍貴花束香氣，並以全新的鹽之花香調，引領獨特感官體驗，帶來自信愉悅的女性力量。

J’adore Injoy愉悅淡香水首度推出30ml隨身精巧版，多了一種可隨性帶著走的選擇，由迪奧首席調香師Francois Demachy以令人驚豔的「鹽之花」香調帶來全新感官，8字細頸瓶身盛裝核心成分依蘭依蘭，來自馬達加斯加的品種綴以清新鹽香，使香氣細緻卻不顯沉重，結合飽滿多汁的蜜桃果香，為J’adore Injoy愉悅淡香水帶來花香、果香、鹽香等豐富層次。

J’adore Injoy推出30ml隨身精巧版，讓女性隨時隨地都可恣意縈繞於愉悅明亮的氛圍。 圖／迪奧 提供 分享 facebook

J'adore Injoy愉悅淡香水令人驚豔的「鹽之花」香調。 圖／迪奧 提供 分享 facebook

迪奧也同步全新推出J’adore芬芳滋潤身體香霧，細緻迷人的質地散發J’adore經典玫瑰、愉悅閃耀的依蘭依蘭、清新的茉莉萃取，柔美花香調可恣意噴灑於細緻的身體肌膚，特別添加棉花花蜜萃取，可溫柔滋潤肌膚，身體宛若被軟綿的香水雲朵包圍，使肌膚柔細並綻放光采。

全新J’adore芬芳滋潤身體香霧擁有醉人的柔美花香調。 圖／迪奧 提供 分享 facebook

J’adore代言人莎莉賽隆積極傳遞女性自覺的力量，深刻影響現代女性，閱讀當下或許你正苦於人生經歷，此時莎莉賽隆在J’adore Injoy的形象總能征服女性的心，讓人重燃希望，她在雨中浸透自己，直視陽光無畏前進，在最新的影片她也告訴全天下女性「不管你的目標很遠大還是很小很實際，走出自我，去做就對了」，如此愉悅、自信怎不增添美好！