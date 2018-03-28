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3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-28 11:15聯合新聞網 綜合整理

配合清明連續假期，本周六(3/31)將補上班一天，不少上班族哀嚎要上六天班心情好憂鬱，不過為了提振大家的精神，業者也推出了限時優惠，像是星巴克丹堤咖啡、COLD STONE、王朝酒店SUNNY CAFE推出買一送一，能稍微撫平厭世的心。

以下為大家整理了各種限時優惠：

餐飲


1.星巴克買一送一

慶祝星巴克在台20周年，只要在臉書上套用統一星巴克咖啡同好會提供的照片特效框，或是分享你與星巴克的幸福咖啡故事，加上「#台灣星巴克20年」，於3/29~3/30日11:00-20:00點，憑社群畫面至門市，即能享有買一送一好友招待優惠！

星巴克補班日活動買一送一。 圖擷自統一星巴克咖啡同好會
星巴克補班日活動買一送一。 圖擷自統一星巴克咖啡同好會
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2.丹堤咖啡買一送一

丹堤咖啡推出「上班族補班分享日」，2018/3/31當天全飲品買一送一。

丹堤咖啡推出上班族補班分享日，飲品買一送一。 圖擷自丹堤咖啡(Dante Cof...
丹堤咖啡推出上班族補班分享日，飲品買一送一。 圖擷自丹堤咖啡(Dante Coffee)
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3.COLDSTONE「娛你同歡 Fool’s Party」

COLD STONE推出新活動，只要在3月31日-4月1日期間，至全台門市購買中杯以上經典冰淇淋，和夥伴喊「我要挑戰Fool’s Party」，就能隨機抽籤獲得期間限定口味「暗黑冰」或「天使冰」一杯。

COLDSTONE　濃郁草莓起司三重奏。 圖擷自Cold Stone Cream...
COLDSTONE　濃郁草莓起司三重奏。 圖擷自Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋
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4.王朝SUNNY CAFE買一送一

台北王朝大酒店的SUNNY CAFE，特別於30、31日推出LINE@好友活動，只要出示LINE好友優惠券，即能享有任選同款飲品（不包含酒精飲品）買一送一。

交通

1.TaxiGo 全台免費搭車

只要於3月31日前對TaxiGo「粉專」按讚，並於貼文下方留言「+1」，將會收到加入方式，於3月31日能享全台免費搭車優惠，但每人上限兩趟、每趟最高抵扣200元，更多注意事項請見粉絲團

TaxiGo 3/31全台免費搭車。 圖擷自TaxiGo 叫車GO
TaxiGo 3/31全台免費搭車。 圖擷自TaxiGo 叫車GO
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