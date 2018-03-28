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亞洲50大餐廳出爐！RAW升至第15名 台灣共3家入選

2018-03-28 00:22聯合報 記者陳睿中╱即時報導

由江振誠擔任靈魂人物的RAW，今年拿下第15名。圖／赫士盟提供
由江振誠擔任靈魂人物的RAW，今年拿下第15名。圖／赫士盟提供
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備受矚目的亞洲50大餐廳得獎名單，已於3月27日晚間正式公佈。今年由曼谷的Gaggan再度奪下冠軍，而台灣共有3家餐廳入圍，台北的Raw奪下15名，為台灣餐廳最佳名次；MUME則是18名，祥雲龍吟則為第47名。

針對前10名名單，奪下冠軍的Gaggan位於曼谷，由印度主廚Gaggan Anand供應具有特色的印度分子料理著稱，已經多次奪下亞洲50大餐廳之首，也被列為全球50大餐廳之一。第二名與第三名，則分別為DEN及FLORILÈGE，均是位於東京的人氣餐廳。DEN的餐點為時尚懷石料理，主廚為長谷川在佑；FLORILÈGE則是法國料理餐廳，由川手寬康擔任主廚，兩間皆是新進入前10名，就分居亞軍、季軍。排行第4的曼谷SÜHRING，同樣也是新進入前十名的成員。

台灣部份，江振誠的RAW奪下第15名，較去年第24名上升9個名次；去年第43名的MUME，今年則為第18名。祥雲龍吟除了本身入圍第47名，位於東京的本店龍吟，亦獲得第9名的成績。至於日前傳出即將歇業的台中樂沐，去年為第28名，但今年未在榜單上。江振誠在新加坡的Restaurant Andre在2017年拿下第2名，但已經歇業，同樣未再出現於名單之中。

對照3月14日所公佈的《台北米其林指南》，RAW與MUME均獲得一顆星，祥雲龍吟則為兩顆星，與亞洲50大餐廳的排名略有出入，但仍不減光環。而在前十名中，東京共有4家，曼谷為3家，新加坡、香港、上海則各有1家。

【2018年亞洲50大餐廳完整名單】

1.GAGGAN（曼谷）

2.DEN（東京）

3. FLORILÈGE（東京）

4. SÜHRING（曼谷）

5.ODETTE（新加坡）

6.NARISAWA（東京）

7.AMBER（香港）

8.ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET（上海）

9.NIHONRYORI RYUGIN（東京）

10.NAHM（曼谷）

11.MINGLES（首爾）

12.BURNT ENDS（新加坡）

13.8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA（香港）

14.LE DU（曼谷）

15.RAW（台北）

16.TA VIE（香港）

17.LA CIME（大阪）

18.MUME（台北）

19.INDIAN ACCENT（新德里）

20.LEFFERVESCENCE（東京）Tokyo, Japan

21.LOCAVORE（峇里島）

22.THE CHAIRMAN（香港）

23.WAKU GHIN（新加坡）

24.LUNG KING HEEN（香港）

25.MINISTRY OF CRAB（可倫坡）

26.JUNGSIK（首爾）

27.SUSHI SAITO（東京）

28.IL RISTORANTE - LUCA FANTIN（東京）

29.LES AMIS（新加坡）

30.FU HE HUI（上海）

31.PASTE（曼谷）

32. NEIGHBORHOOD（香港）

33.EAT ME（曼谷）

34.HAJIME（大阪）

35.JADE DRAGON（澳門）

36.CORNER HOUSE（新加坡）

37.BO.LAN（曼谷）

38.QUINTESSENCE（東京）

39.ISSAYA SIAMESE CLUB（曼谷）

40.BELON（香港）

41.RONIN（香港）

42.TOCTOC（首爾）

43.THE DINING ROOM AT THE HOUSE ON SATHORN（曼谷）

44.JAAN（新加坡）

45.NIHONBASHI（可倫坡）

46.CAPRICE（香港）

47.SHOUN RYUGIN（台北）

48.LA MAISON DE LA NATURE GOH（福岡）

49.WASABI BY MORIMOTO（孟買）

50.WHITEGRASS（新加坡）

MUME自2017年入選，今年奪下亞洲50大餐廳的第18名。圖／MUME提供
MUME自2017年入選，今年奪下亞洲50大餐廳的第18名。圖／MUME提供
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祥雲龍吟今年甫得米其林二星，又再入圍亞洲50大餐廳。圖／祥雲龍吟提供
祥雲龍吟今年甫得米其林二星，又再入圍亞洲50大餐廳。圖／祥雲龍吟提供
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